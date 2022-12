El mega contrato del torpedero Carlos Correa con los Mets ha encontrado un obstáculo, ya que el equipo ha expresado preocupaciones con el expediente médico del puertorriqueño.



Se ha informado que ambas partes trabajan para hallar una solución, pero no está claro cuándo eso podría concretarse.



El pacto de 12 años y US$315 millones con los Mets (según una fuente) se supo esta semana, después de que otro acuerdo a largo plazo con los Gigantes no se dio debido a los resultados del examen físico de Correa con San Francisco.



Ken Rosenthal y Dan Hayes de The Athletic informaron el sábado que la preocupación es con la pierna derecha operada de Correa.



El campocorto se sometió a una cirugía para repararle una fractura en la fíbula derecha en el 2014, cuando Correa aún estaba en liga menor. Pero dicha lesión no le ha causado tiempo perdido alguno desde que debutó en Grandes Ligas con los Astros en el 2015.