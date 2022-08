Email it

Pete Rose desestimó ayer preguntas sobre su primera aparición en el estadio de Filadelfia desde que la franquicia desechó en 2017 planes para honrarlo debido a una acusación de una mujer de que tuvo relaciones sexuales con el rey del béisbol cuando era menor de edad.



“Fue hace 55 años, nena”, le dijo Rose a una escritora de béisbol de The Philadelphia Inquirer. Rose, de 81 años, se negó a responder más preguntas en el banquillo momentos después de una foto del equipo en los jardines destinada a celebrar al equipo campeón de la Serie Mundial de 1980 de los Filis y a otros exjugadores. La celebración del aniversario original de 1980 se pospuso por dos temporadas debido a la pandemia de coronavirus.



La reportera tuiteó más tarde el domingo que, después de la ceremonia, Rose le preguntó si la había ofendido y se ofreció a “firmar 1,000 pelotas de béisbol” para que lo perdonara antes de finalmente decir que “lo sentía”. Rose también rechazó otra pregunta de The Associated Press después de la ceremonia sobre la acusación y su comentario más temprano ese día.