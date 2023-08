Wander Franco pasa a licencia administrativa hasta nuevo aviso

Los Rays de Tampa Bay anuncian este martes que el dominicano Wander Franco pasó a la lista de licencia administrativa hasta nuevo aviso. O por lo menos hasta que las autoridades de la República Dominicana terminen las investigaciones acerca de un supuesto vínculo del pelotero con niñas menores de edad, confirmó Jeff Passan de Espn.

Major League Baseball has placed Tampa Bay Rays shortstop Wander Franco on administrative leave as the league and authorities in the Dominican Republic investigate Franco's alleged relationships with underaged girls, sources tell ESPN.