Yankees regalarán 18 mil camisetas de baloncesto en honor a Juan Soto

Los Yankees de Nueva York tienen preparada una campaña de mercadeo que incluye que regalarán 18.000 camisetas de baloncesto de Juan Soto el próximo 5 de junio, en la campaña 2024 de la MLB.

Juan Soto es gran aficionado del baloncesto de la NBA. Por eso, los Yankees decidieron hacer una camiseta manga corta, con el número 22 del slugger dominicano, que este año llegó a un acuerdo con la franquicia de Nueva York.

Soto ganó el Bate de Plata en la campaña pasada tras dejar promedios de .275/.410/.519. Junto a ello, sumó 32 dobles, 35 jonrones, 109 carreras remolcadas, 12 bases robadas y 132 boletos negociados, líder de la Liga Nacional.

