Santiago.-En el acta de denuncia presentada por el médico cardiólogo Noel Antonio Gómez Ferreira en asuntos internos de la Policía Nacional contra un sargento y un cabo de esa institución, el galeno establece que presenta trauma cerrado en antebrazo y múltiples laceraciones en el ante brazo.

Gómez Ferreira quien labora en el Hospital Metropolitano de Santiago HOMS presentó la denuncia ante el coronel Garibaldy de la Rosa Nazir contra el sargento José Eduardo Cruz Rosa y el cabo Jefry Alonso Tavera.

El hecho ocurrió el día siete de este mes, cuando regresaba a su residencia en la calle Bianca, residencial Miramar, 1, Los Álamos, al este del municipio de Santiago de los Caballeros.

El galeno narra que en el momento que se desplazaba en su vehículo por la autopista Duarte, antes de llegar a la fortaleza Fernando Valerio, observó un vehículo que iba detrás de él con las luces apagadas, por lo que aumentó la marcha de su carro.

Indica que más adelante giró a la izquierda con dirección a la calle Bianca, y que al mirar por el retrovisor, visualizó que dicho vehículo aún continuaba detrás de él, por lo que decidí no abrir el portón del residencial y continuó la marcha y al girar más adelante, se percató que era una unidad de la Policía Nacional, con las luces apagadas.

Gómez Ferreira cuenta que al ver eran agentes retomó nueva vez pero despacio y cuando se disponía a abrir el portón del residencial, la unidad le cerró el paso con las luces apagadas.

“Rápidamente se desmonta el conductor y se dirige a mí, bajo el cristal y le expreso que yo soy médico y trabajo en el Homs, quien me solicita bajar del vehículo, que ellos me estaban dando seguimiento, a lo que le dije que si ellos me había hecho cambio de luces o encendido las centellas, yo me hubiese detenido”, apunta.

Es en ese momento que los agentes le informan al médico que está detenido que colocara las manos detrás de la espalda, y que luego de esposarlo, lo apretaron las mismas muy fuerte, ocasionándole trauma cerrado en antebrazo, múltiples laceraciones en antebrazo, certificado médico pendiente.

Refiere que los policías querían llevarse su vehículo, a lo que le dije que no, por lo que llaman a otra patrulla policial, y lo tiran a la parte de atrás de la unidad, donde resultó con varios hematomas y laceraciones múltiples en ambas piernas.

Dijo que a pesar de los golpes lo llevan luego al cuartel de Marilópez, en el sector Pekín, sin dejar que se colocara la mascarilla y lo encierran en la cárcel junto a los demás detenidos.

El apresamiento y vejación quedó filmada en cámaras de seguridad de la zona del residencial.