Paquita la del Barrio está en cama

Medios mexicanos han estado alarmados debido al estado de salud de Francisca Viveros Barranda, nombre real de la artista Paquita la del Barrio, quien desde su cuenta de Instagram dejó ver que se encuentra postrada en cama debido a un “tratamiento”, del cual no reveló más detalles.

La veterana cantante de boleros y rancheras anti machos utilizó su cuenta de Instagram para anunciar la cancelación de los que serían sus próximos conciertos en Moroleón, Guanajuato, pues el médico le recomendó reposo absoluto.

“Desgraciadamente no estoy bien”, dijo la popular cantante, desatando la preocupación del público. “Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que querían que estuviera con ustedes. Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas”, contó la cantante de Cheque en blanco.

El motivo principal por el cual se ve impedida de caminar y carece de la movilidad necesaria para presentarse en un escenario no es el coronavirus, como muchos podrían pensar. “En realidad no puedo caminar muy bien, no puedo. Me da mucha tristeza no estar con ustedes porque ustedes saben que nunca les he fallado, entonces por ésta discúlpenme, de verdad disculpa a la empresa y a todo el público de Moroleón, mil disculpas. Espero en Dios que quede bien y para la otra ya estaré con ustedes, muchas gracias“, agregó.

En medio del anuncio de la presentación que brindará al lado de Lupita D’Alessio en el Auditorio nacional próximamente, la hermana de la cantante, Viola Barrales, ha revelado finalmente qué afecta a Paquita y cómo se siente de ánimo.

Según contó la artista trata de recuperarse en su natal Alto Lucero, Veracruz, asistida por una sobrina y por su empleado Paco, con un intenso dolor de ciática, por lo que debe permanecer en total reposo hasta que reciba indicaciones médicas.

“Acabo de estar con ella, vengo llegando a Veracruz, en estos momentos está en reposo, tal y como se lo mandó el doctor, ya que le hicieron un tratamiento en la columna por lo del nervio ciático, así que sólo hay que esperar, no podemos hacer más. ¡Ella está luchando!”, contó la señora.

La hermana de la cantante contó que estas dolencias han estado presentes en la vida de Paquita desde hace años, pero confía en una recuperación favorable para la estrella de la música ranchera: “Entiendo que toda la vida le dio lata, luego tuvo algunas caídas que lo empeoraron, pero gracias a Dios, ahora todo va a estar bien”.

La artista de 74 años padece de dolores, por lo que debe permanecer en reposo luego del tratamiento que habría eliminado la parte de la hernia discal que pinzaba su nervio. Según información médica, se trata de una operación que requiere de tres a seis semanas de descanso total.

“No le gusta estar enferma, y pues por ahora mi hermana no puede estar caminando por el tratamiento, le mandaron tres semanas de reposo, además de que todavía le duele y no puede estar mucho tiempo parada, así que tendrá que estar en cama”, contó a la publicación.

Viola también compartió que aunque ella se encuentra en Veracruz para procurar a su hermana, ésta cuenta con personas cercanas que la asisten, no obstante su estado de salud ha minado su ánimo y se encuentra triste.

“Una sobrina le ayuda... Paquita es mi única hermana, la quiero y yo siempre voy a estar para ella. La verdad Paquita sigue muy triste porque quería hacer la presentación de Moroleón, pero por otro lado, está feliz y agradecida con los doctores”, finalizó.