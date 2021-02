Pedro Botello dice convocatoria sobre el 30% para el 27 de febrero “es irreversible”

Santo Domingo.- El diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) Pedro Botello, aseguró este lunes que la convocatoria para el próximo 27 de febrero frente al Congreso Nacional en reclamo del 30% de los Fondos de Pensiones a los trabajadores, “es irreversible”.

El diputado reformista mantiene en pie el llamado a que personas se concentren en la explanada del Congreso y exijan a los senadores que se apruebe el proyecto de ley que sancionó la Cámara de Diputados, para que los trabajadores obtengan hasta un 30% de los fondos acumulados.

Botello también llamó al presidente de la República, Luis Abinader, a unirse con ellos en la lucha ese día, al tiempo que descartó probables incidentes a las afueras del edificio legíslativo.

“Es una actividad irreversible. Nosotros venimos a acompañar al presidente de la República y a pedirle que se una con nosotros en esta lucha. Bajo ningún concepto estamos llamando al desorden ni al caos ni a dañarle un evento tan solemne en el cual yo voy a participar también”, manifestó.

Este 27 de febrero el presidente de la República rendirá cuentas ante la Asamblea Nacional sobre sus seis meses de gestión gubernamental.

“No pueden hacer nada”

Pedro Botello aseguró que no ha transgredido las leyes del Congreso, por lo que ve poco probable una hipotética sanción por parte de la Comisión de Ética del hemiciclo de los diputados.

“Conmigo no pueden hacer nada, porque yo no he violentado el reglamento de la Cámara, pero para mí sería un alto honor que me sancionen por representar al pueblo en el cumplimiento de mis responsabilidades; sería yo el primer diputado sancionado por cumplir con el ejercicio de representación, unas atribuciones que me confiere la Constitución conjuntamente con la fiscalización y la legislación”, explicó el diputado a su llegada al edificio legislativo.

Dijo hay que esperar que lo eventual se convierta en una realidad para ver cuál será la reacción de las personas que le apoyan, en el eventual caso de sancionarlo. “Un pueblo que tiene una persona que ha estado llevando su lucha y que sabe cuáles son sus necesidades, no como un grupo que está en el ascensor”.

En ese sentido, pidió una investigación objetiva sobre el incidente del pasado jueves y que den con los responsables del caos, responsabilizando a la AFP de patrocinar los altercados.

“Aquí todo el mundo sabe de dónde vienen esos desordenes, aquí todo el mundo sabe que eso está patrocinado por las AFP…las AFP están patrocinando un grupo de personas antisociales para que entren a los eventos pacíficos que hemos estado organizando, precisamente para calificarlos de eventos violentos y de desorden en el Congreso. Todo eso está dirigido por las AFP con el objetivo de desacreditar la lucha”, señaló el congresista.

Adelantó que nunca organizaría un desorden en el Congreso Nacional porque no exigen con agresión.

Jueves pasado

Se recuerda que el pasado jueves el Congreso Nacional fue violentado por manifestantes que exigían a los senadores aprobar la ley que permite a los trabajadores retirar hasta el 30% de los ahorros en las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP), para enfrentar la crisis provocada por el Covid-19. La actividad la organizó Pedro Botello.

Sobre el particular, la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados, estudia el caso para proceder conforme los reglamentos.