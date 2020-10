Video: CONANI solicitará a JCE reconsidere resolución entrega cédula a menores 12 años

View this post on Instagram

La presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, Paula Disla Acosta anunció que la institución solicitará una reunión con el presiente y el Pleno de la JCE para invitarlo a que reconsidere esa resolución 74-2020, con la que dispone la entrega de cédulas a menores a partir de los 12 años cumplidos. Disla deploró que la medida amplía las brechas de desigualdad y de inequidad contra las niñas, sobre todo las huérfanas o sin tutores.