Escenario 360, en el mall Galería 360 será la sede de este festival de bandas de rock, de 10:00 am a 2:00 am

Unas 20 bandas dominicanas de rock tomarán parte -por primera vez tras la pandemia- en el maratónico 18 festival de rock y metal “Destrucción masiva” que arrancará el sábado 14 de enero a las 10:00 de la mañana en Escenario 360 y se prevé que termine a las 2:00 de la madrugada del domingo.



Un público fiel, seguidor del rock duro, se dará cita desde temprano para recibir toneladas de decibeles. Con 20 bandas en escenas que abarcan desde el rock, el indie pop, la música fusión, el heavy metal y el rock alternativo, Destrucción Masiva mostrará diferentes géneros y tipos de bandas. Bandas veteranas cómo JLS, Séptimo Invitado y Santuario, se unen a propuestas más noveles como Mucaro, Panamá, From The Basement, Vic Contreras y otros proyectos contemporáneos.



El festival duró más de 5 meses tratando de obtener una locación idónea. Una decena de locales solicitados se negaban a dar fecha, aún la producción proponiendo el pago de los honorarios de los mismos. Al final, se logró llevar el espectáculo a una sala que le hace justicia a este esfuerzo autogestionado: Escenario 360. Para el evento se logró traer desde España al líder y fundador de la banda pesada más relevante de la historia del rock dominicano: Leo Susana de JLS. A esto se suma la presencia de los internaciones Out of Hands, desde Puerto Rico.



Con una preventa record y 4 tours sold out desde el interior, se espera que este día sea una fiesta para el rock hecho en la isla. “Nosotros cómo proyecto musical con 25 años, nos sentimos súper contentos de ser parte de las bandas veteranas en esta entrega del DM. Sabemos de sobra los esfuerzos que se hace para lograr este importante festival y le hemos apoyado con todo. Vamos a dar un show digno de este escenario y lo dejaremos todo en la tarima” comenta Edwin de Séptimo Invitado.

Datos del festival

Abre sus puertas a las 10:00 A.M. con alimentos, bebidas, merchandesign de las bandas y un ambiente de festival.



Agrupaciones de participan:

• Aipeiron

• Altherëgo

• Antes del agua

• Black Water

• Cälux

• Concón Quemao

• Dharma

• El Hombrecito

• From the basement

• Guillelmo del Tuete

• JLS

• Karil

• Lux Tenebrix

• Múcaro

• Out of hand (Desde P.R.)

• Pranam

• Santuario

• Séptimo Invitado

• Tierra de Negro

• Vic Contreras