Este año el más importante festival de cine del mundo, el 78 Festival de Cannes, se realizará del 13 al 24 de mayo.

La presidenta del 78 Festival de Cannes, la alemana Iris Knobloch -quien acaba de ser reelecta por tres años más-, y el delegado ejecutivo y alma principal del evento, Thierry Fremaux, dieron a conocer el pasado jueves los detalles del evento en el cual Robert de Niro recibirá la Palma de Oro de Honor.

El Festival de Cannes ha dado a conocer su Selección Oficial, y la del segundo certamen en importancia: Un Certain Regard.



La selección oficial



La lista de películas de la selección oficial abre con la proyección del filme inaugural, fuera de concurso, de “Partir on jour” de Amélie Bonnin, que parece ser una comedia romántica, pues mientras Cécile se prepara para hacer realidad su sueño de abrir su propio restaurante gourmet, debe regresar al pueblo de su infancia después del ataque cardíaco de su padre. Lejos del bullicio de París, se reencuentra con su amor de la infancia. Sus recuerdos resurgen y sus certezas flaquean. El filme tiene en los roles a Juliette Armanet, Bastien Bouillon y Francois Rollin.



Las películas en competencia son 19 y se destacan nombres de directores como Wes Anderson, los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, Serguei Loznitsa, Richard Linklater, Kleber Mendonca Filho y Joachim Trier.



La única iberoamericana incluida es la española Carla Simon, de 38 años, ganadora del Oso de Oro en la Berlinale en 2022 con Alcarrás, y cuyo nuevo filme se titula Romería. Marina viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico, que murió de sida, al igual que su madre, cuando ella era muy pequeña. A través de los encuentros con sus tíos, tías y abuelos, la joven intenta reconstruir un relato de sus padres, pero todos sienten demasiada vergüenza hacia los conflictos de drogas de la pareja, algo que Marina les recuerda con su presencia. Será la historia de amor adolescente que vive con su primo lo que le permite reimaginar a sus padres y conectar con ellos. De esta forma, inventa un cuento, gracias al diario de su madre, que la libera del estigma que su familia siente por ellos y cumple el deseo de entender el pasado.

El estado de filmes es el siguiente: The Phoenician Scheme, de Wes Anderson; Eddington, de Ari Aster; Jeunes Mères, de los hermanos Dardenne; Alpha, de Julia Ducournau, primera mujer francesa en ganar en solitario la Palma de Oro en 2021 con Titane; Renoir, de la directora japonesa Hayakawa Chie; The history of sound, del sudafricano Oliver Hermanus,



También en la selección oficial están los filmes La Petite Dernière, de la francesa con ascendencia argelina y tunecina Hafsia Herzi, Sirat, del francés radicado en España, Oliver Laxe, quien ganara en 2010, el premio de Fipresci en Cannes por Todos vosotros sois capitanes; New Wave, del norteamericano Richard Linklater, a quien se deben filmes como Boyhood; y Dos procurores, del ruso Serguei Loznitsa.



Igualmente forman parte del listado Fuore, de italiano Mario Martone; El agente secreto, del brasileño Kleber Mendonca Filho (premio del Jurado en 2019 de Cannes por su filme Bacurau); Dossier 137, del francés Dominik Moll.



Otra de las películas en competencia es Un simple accidente, del laureado director iraní Jafar Panahi, quien ha sido víctima de una persecución feroz en su país, desde hace años y de largos años de pirisión, la última de ellas en 2022 cuando se le condenó a seis años de prisión. Jafar Panahi, es uno de los grandes continuadores de la obra de Abbas Kiarostami. Fue su ayudante de dirección en A través de los olivos (1994) y forma parte de una generación que ha impuesto su propia visión respecto a la sociedad iraní, conjuntamente con Majid Majidi, Asghar Farhadi, Samira Makhmalbaf y Ali Abbasi, grupo del llamado neorrealismo iraní.



Otros filmes en la selección son The Mastermind, de la norteamericana Kelly Reichardt; AIgles of the Republic, del realizador sueco de origen egipcio Tarik Saleh; Sound of falling, de la alemana Mascha Schlinski; y Sentimental Value, de Joachim Trier.



De la selección se infiere que cada vez hay menos interés por el cine latinoamericano, una tendencia que ya lleva un quinquenio, y que ameritaría un análisis profundo de la industria del continente.



Mientras tanto el cine asiático parecería interesar más, así como el de los países de habla árabe.



El jurado este año está encabezado por Juliette Binoche.



Un estreno de oro, La Residencia,



Entre las películas que serán estrenadas en Cannes este año está la esperada Mission Impossible-The final Reckoning, dirigida por Chrispoher McQuarrie, y protagonizada por Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rames, Simon Pegg, Esai Morales, Plom Klementieff, Henry Czerny, Mariela Garriga y Angela Bassett.



La 49 residencia del Festival de Cannes tendrá lugar este año con seis prometedores diectores jóvenes. Ellos son la húngara Florá Anna Buda; el italiano de acendencia griega Andrea Gatopoulos; la china Xiwen Cong; el austríaco Simon María Kubiena; la chino-estadunidense Constance Tsang; y el brasileño Rodrigo Ribeyro.

Un Certain Regard

-La Misteriosa Mirada Del Flamenco, de Diego Céspedes (OP: Ópera prima)

-Météors, de Hubert Charuel

-My Father’s Shadow, de Akinola Davies Jr | (OP)

-L’inconnu De La Grande Arche, de Stéphane Demoustier

-Urchin, de Harris Dickinson | (OP)

-Homebound., de Neeraj Ghaywan

-Tôi Yamanamino Hikari, de Ishikawa Kei

-Eleanor The Great, de Scarlett Johansson | (OP)

-Karavan, de Zuzana Kirchnerova | (OP)

-Pillion, de Harry Lighton | (OP)

-Aisha Can’t Fly Away, de Morad Mostafa | (OP)

-Once Upon A Time In Gaza, de Arab Et Tarzan Nasser

-The Plague, de Charlie Polinger | (OP)

-Promised Sky, de Erige Sehiri

-Le Città Di Pianura, de Francesco Sossai

-Testa O Croce?, de Matteo Zoppis, Alessio Rigo de Righi