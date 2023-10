Decir Elton John es abarcar gran parte de nuestras vidas, desde poco más de la segunda mitad del siglo XX.

Su voz inconfundible, su amado piano, que viaja con él, probablemente hasta de vacaciones, como si fuese un animal doméstico, son parte de la iconografía sonora también del siglo XXI.

Su último concierto de despedida, que cerró la gira Farewell, ocurrió en Estocolmo, Suecia, el pasado 8 de julio.

Fue una gira larga, iniciada en 2018.

El hecho de que Sir Elton John haya inaugurado el anfiteatro The Legend Arena en el nuevo Dorado Water Park, de Cap Cana, tiene pues un significado extraordinario.

Incluso más allá del seguramente jugoso caché que le hayan podido pagar.

Solo en 2022 ganó 334 millones de dólares por 84 conciertos, lo cual arroja una cantidad de 3 millones 976 mil por concierto.

En plan de especulación uno podría pensar que habría cobrado 1 millón de dólares por el concierto de The Legend Arena.

Lo que fue cierto de toda realidad es que Elton Jonh ofreció un concierto con puntualidad europea, que contrastó con el sentido del horario caribeño.

Se puede decir que el evento se vió un poco deslucido por la llegada tardía de personas hasta casi el final del concierto.

Por lo demás, fue como asistir a un momento histórico doblemente.

Uno porque se trataba de la inauguración de The Legend Arena.

Dos, porque difícilmente volvamos a ver un concierto en vivo de Elton John en República Dominicana.

Elton John ofreció 15 de sus más emblemáticas canciones ante un público de unas 2,500 personas.

No pudo faltar Rocket man, un clásico que data de 1972, de su disco Honky Chateau.

Una de las primeras piezas había sido Your Song, de Top of the Pops (disco de 1971).

Philadelphia Freedom, del disco Hall & Oates (1991) puso al público de pie, como antes Rocket man.

Del disco Rare masters (1992) sacó el tema I’v been loving you.

El concierto de Sir Elton Jonh fue el bautizo musical de The Legend Arena, un nuevo “venue” para eventos musicales en Cap Cana dentro del complejo Dorado Park.

Este tipo de sitios enriquecen la oferta turística del país con turismo cultural.