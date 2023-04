Iris Knobloch inaugura su presidencia del Festival de Cannes con una noticia acerca de una mujer. Ella junto a François-Henri Pinault, presidente y director ejecutivo de Kering, y Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes, seleccionando a la actriz Michelle Yeoh para un importante reconocimiento.

Se trata de rendir homenaje a la excepcional carrera de Michelle Yeoh entregándole el premio 2023 Premio Mujeres en Movimiento.

Su actuación en Everything Everywhere All at Once, ganó el Globo de Oro, el Premio SAG y el Oscar a la Mejor Actriz este año.

La ceremonia se llevará a cabo en Cannes durante la cena oficial de Women In Motion para honrar a las mujeres en el cine, dice un comunicado.

Desde el 2015, el programa ha premiado la creatividad y contribución única de las mujeres en la cultura y las artes, cuyo trabajo ayuda a transformar nuestra visión del mundo.

Michelle Yeoh, actriz y productora de renombre internacional nacida en Malasia, ha estado rompiendo convenciones durante cuatro décadas.

La primera actriz asiática en ganar un Oscar a la mejor actriz, ha retratado mujeres complejas y decididas en la pantalla. También ha ayudado a desafiar los estereotipos relacionados con el género y la edad en la industria cinematográfica.

Al recibir el Oscar, Michelle Yeoh dijo: “Creo que los tiempos están cambiando. Hay mucha más inclusión. Hay más diversidad. Mírame. He estado en este negocio durante 40 años y finalmente llegué a ser el número uno en la hoja de llamadas. Simplemente demuestra que si crees en ti mismo, si crees y tienes pasión por lo que haces, no te rindes”.

Agregó, como un guiño a algunos de sus grandes papeles: “Sea lo que sea ese techo de cristal, simplemente lo pateamos como ninjas, lo destrozamos… Estamos en una encrucijada. El cambio ya ha comenzado”.

Historia de Women in Motion

En sus ediciones anteriores en el Festival de Cannes, el Women in Motion reconoció la trayectoria y el compromiso de Jane Fonda en 2015. Luego Geena Davis y Susan Sarandon en 2016. En 2017 la reconocida fue Isabelle Huppert; Patty Jenkins en 2018; Gong Li en 2019; Salma Hayek en 2021 y Viola Davis en 2022.

“Estoy muy emocionada de recibir este premio» dijo Yeoh en el comunicado.

«Estoy convencida de que los tiempos están cambiando; la conciencia pública sin duda ha crecido en los últimos años. Es vital que las mujeres, delante y detrás de la cámara, sigan interpretando papeles y contando historias que reflejen la diversidad y complejidad del mundo”.

Mientras que François-Henri Pinault, presidente y CEO de Kering manifestó: “A través de sus papeles icónicos, Michelle Yeoh ha logrado romper todos los estereotipos».

El también esposo de la mexicana Salma Hayek, continuó: «Junto con el Festival de Cannes, queríamos reconocer su importante contribución al cine y su capacidad para inspirar a futuras generaciones de talento. Entregarle el Premio Mujeres en Movimiento fue la elección obvia”.

Por su parte la flamante presidenta del Festival de Cannes opinó estar “feliz y orgullosa de celebrar, junto con Kering, el aporte que hacen las mujeres a la industria cinematográfica. Durante los últimos nueve años, Women In Motion ha destacado a las figuras que han desempeñado un papel clave en el cambio de la forma en que se representa a las mujeres en la cultura y las artes. Michelle Yeoh es sin duda uno de los ejemplos más destacados de este compromiso”.

“Estamos encantados de rendir homenaje a Michelle Yeoh, una actriz apasionadamente dedicada a sus películas y que ha dejado su huella en la industria de muchas maneras diferentes», expresó Thierry Fremaux.

Destacó su participación como jurado del Festival de Cannes en 2002. «A lo largo de su carrera, ha explorado incansablemente nuevas posibilidades, hasta el punto de que esto se ha convertido en su marca registrada para una gran audiencia internacional», subrayó. «Los premios que está recibiendo son simplemente el resultado inevitable de este viaje excepcional”.

Michelle Yeoh al recibir el Oscar (Fuente externa)

Acerca de Michelle Yeoh

Michelle Yeoh saltó a la fama en las películas de acción de Hong Kong de la década de 1990 antes de protagonizar una miríada de éxitos de taquilla mundialmente aclamados.

Desde maestro de artes marciales hasta Chica Bond, Yeoh ha aparecido en más de 70 largometrajes y series de televisión. Su extensa filmografía muestra una colección de papeles icónicos, que incluyen Crouching Tiger Hidden Dragon 1 & 2 de Ang Lee.

Otros: Memorias de una Geisha, de Rob Marshall; Tomorrow Never Dies de Roger Spottiswoode; Sunshine de Danny Boyle y Crazy Rich Asians de Jon Chu. Esta ha sido la comedia romántica más taquillera en Estados Unidos en la última década.

Después de aparecer en la segunda entrega de la franquicia Guardianes de la Galaxia de James Gunn, Yeoh regresó al universo Marvel en Shang-Chi de Destin Daniel Cretton.

Más recientemente, su actuación en Everything Everywhere All At Once, de Daniels, le ha valido no solo los más grandes premios sino el éxito con la crítica y el público.

En televisión, Yeoh apareció como la ‘Emperadora Philippa Georgiou’ en Star Trek: Discovery de CBS.

También protagonizó The Witcher: Blood Origins de Netflix; próximamente aparecerá en American Born Chinese de Disney+, así como en The Brother de Netflix.