Participarán 180 comparsas de todas las provincias del país con 6,000 personas. Está dedicado a San Cristóbal

El año pasado el Desfile Nacional del Carnaval no se pudo celebrar. Pero este año todo está listo para hacerlo realidad.



El Ministerio de Cultura se ha esforzado por ofrecer un desfile bien democrático y lleno de colorido y ritmo. De hecho Jatnna Tavárez y Luis Rivas podrán consumar su reinado carnavalesco que no pudieron asumir el año pasado por la suspensión de la fiesta por la tragedia de Salcedo.



Así que este domingo 23 de marzo, desde las 2:00 de la tarde el malecón de Santo Domingo, desde el Obelisco Macho hacia el oeste, recibirá al pueblo capitaleño y visitantes de otras provincias y turistas extranjeros que lo deseen, para festejar una de las grandes bendiciones de los dominicanos: la rica creatividad popular que se expresa más que todo en esa gran mezcla de barroquismo con fauvismo, con expresionismo, con vanguardismo de sus diablos cojuelos, lechones, pintaos, papeluces, califés y otros personajes carnavalescos.



Pastor de Moya, viceministro de Cultura, expresó a elCaribe, que participarán 180 comparsas del país entero, con una representación de la mayoría de las provincias, con las comparsas que han ganado en los diferentes carnavales.



“Este desfile tiene una mayor organización y seguridad que otras convocatorias. Es un evento para la familia donde podrán sentirse seguro. Tiene además los `premios de Música Luis Díaz y el Premio Nacional del Carnaval otorgado al arquitecto Orlando Lora, por sus aportes al carnaval vegano y a los carnavales nacionales. Es una de las figuras no solo más representativas, sino que más ha aportado a la evolución del carnaval dominicano y de los desfiles”, aseguró.



“Es bueno destacar que serán otorgados cinco millones de pesos en premios en las diferentes categorías y un gran premio de un millón de pesos”, dijo.



Se espera que en el evento participen unas 6 mil personas que desfilarán, contando integrantes de comparsas, diablos cojuelos, lechones, platanuces, papeluces, robalagallinas, califés, pintaos, cachúas y demás personajes del carnaval.



Desde la calle Presidente Vicini Burgos (obelisco macho hasta la Ave. Máximo Gómez) el Desfile Nacional de Carnaval ofrecerá un ambiente seguro y organizado, donde familias y público en general podrán disfrutar de una celebración vibrante en un entorno diseñado para su comodidad y seguridad, según sus organizadores.

La fiesta popular más importante

Evento: Desfile Nacional del Carnaval

Participantes: 6,000 personas

Lugar: Malecón de Santo Domingo

Hora: 2:00 de la tarde (inicio)

Entrada: libre

Seguridad: El Ministerio de Cultura (MINC), en colaboración con los diversos organismos de seguridad del Estado, desplegarán un amplio dispositivo con el objetivo de que los asistentes puedan disfrutar en un ambiente seguro.