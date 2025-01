Viernes, sábado y domingo, el show se presenta en Escenario 360, producido por Joaquín Geara

Boruga es una marca tan dominicana que si vas a “Cosas del país” (valga la promoción) a las botellas de ese derivado lácteo lo único que les falta es el rostro de Felipe Polanco Delgado, uno de los pilares más trascendentales del humor dominicano.



El festejo de su vida y de su arte llegan con el espectáculo “Boruga 70 y 50”, que se estará presentando este viernes, el sábado y domingo en Escenario 360 (2do piso Galería 360), en un maratónico desfile de estrellas.



“Es la primera vez que se ve en un escenario de aquí 15 humoristas en un show”, afirmó.



“La idea fue de mi amigo Joaquín Geara, quien me dijo que había que celebrar la vida. Así que mis 70 años y los 50 en el arte coinciden y Joaquín y yo hemos logrado reunir a catorce amigos del arte para el espectáculo”, dijo el artista a elCaribe.



“Es un logro, no solo para un artista. Todo aquel que hace un trabajo y llega a 50 años es una hazaña. Y gracias a Dios estos 50 años los voy a celebrar rodeado por gente que me ha acompañado durante esos 50 años; y otros amigos que he hecho en el recorrido de esta vida en la televisión, en la radio, en el cine -aunque no he hecho mucho cine- en los libros, en las canciones. Y creo que Dios me ha bendecido con haber hecho estas cosas y continuar haciéndolas con el respaldo del público”, expresó el artista nacido en Santo Domingo.



Preguntado sobre el aporte más importante hecho por él, reconoció: “Divertir a este pueblo. El dominicano siempre anda buscando la manera de escapar a las dificultades. En realidad todos los pueblos”.



Boruga reiteró estar “emocionado por el respaldo de los artistas-compañeros, sino por lo que hemos visto pasar Joaquín Geara -ese hermano que la vida me ha dado-, que ha puesto todo para que esto se realice”.



Es un hecho de que Felipe Polaco “Boruga”, junto a Freddy Beras, Luisito Martí y Cuquín Victoria, poseen el record de la historia del espectáculo dominicano, al permanecer por dos años en un mismo centro de eventos, con el show “Humor viejo no se olvida”.



Lo que significa Escenario 360



El artista asegura rotundamente que “Escenario 360 es el único lugar del país construido pensando en el artista y en el público; con seguridad, buenos camerinos; la salida del artista al escenario”.



Por el escenario desfilarán además del propio Felipe Polanco “Boruga”, Cecilia García, Cuquín Victoria, Jochy Santos, Nany Peña, Carlos Alfredo Fatule, Irving Alberti, Fredddyn Beras Goico, Aquiles Correa, Rafa Bodadilla, Kenny Grullón , Carlos Sánchez, Juan Carlos Pichardo, Jochy Santos y Pachuco.



Indagado sobre el humor joven de República Dominicana, Boruga expresó que no le gusta emitir opiniones sobre eso, porque “la vez que lo hice, años atrás, fui sacado de contexto”.



Sin embargo continuó: “Y yo digo que al que hace humor en este país, hay que aplaudirlo. Hay muchas vertientes, hay un público variado. Mosotros tenemos la bendición de que venimos de unas escuelas que se le fueron adelante a todo el mundo: Milton Peláez y Freddy Beras Goico. Cosas que están haciendo ahora, ya nosotros las hacíamos en los años 84 u 85”.



Según el humorista: “La gente no lee; el dominicano no lee. Por tradición no leemos. Fíjate dónde se paran los carros públicos. ¡Debajo del cartel que dice que no se pueden parar ahí! ¿Y dónde se para la gente a esperar el carro público? ¡Debajo del midmo cartel! Es que la gente no lee!” resumió.



Las influencias



Los humoristas que más influyeron en su aprendizaje y en la definición de lo que es hoy Boruga, fueron los ya mencionados Freddy Beras Goico y Milton Peláez: “Porque Milton al mover el área musical, lo que es la parodia y la composición, también me llevó a mí a hacer parodias”, explicó.



“Y por Freddy el humor social, el repentismo, el cultivar tu carrera basado en tus conocimientos. Fíjate con la seguridad con que Freddy hacía La Escuelota. Porque todo estaba basado en lo que nosotros sabíamos. ‘Vamos a hablar del descubrimiento’, para tú deformar la historia, tienes que conocerla, si no, te quedas. Como muchos que entraron a La Escuelota y después salieron con chismes. ‘Por fulano me sacaron’. Te saliste tú mismo. No aguantaste la presión”.



“Y tú los ves ahí, todavía”, insistió. “La Escuelota es como La Tremenda Corte dominicana y el Chavo del 8 . Cuba tiene La Tremenda Corte, México tiene El Chavo y nosotros La Escuelota!”, resumió.



En el show Boruga 70 y 50 el público podrá disfrutar, en un sitio seguro y con amplios parqueos, de dos horas de puro y sano humor, con canciones, parodias, rutinas, personajes, chistes, y todas las ocurrencias de estas grandes figuras del humor dominicano, lo cual garantiza una noche única e inolvidable.



Las boletas para el show humorístico “Boruga 70 y 50”, están a la venta en la plataforma de Tix.do y en la boletería de Escenario 360.



Las entradas para Special Guest cuestan RD$3,500; VIP RD$2,500 y General RD$1,500.



Para mayor información llamar al número (829) 953-0360.

Detalles de la vida en el arte de “Boruga”

Felipe de Jesús Polanco Delgado nació en Santo Domingo en 1955, y su alias artístico es “Boruga”. Ha llevado su humor a plazas tan lejanas como Estados Unidos, España, Suiza, Holanda, Italia, Panamá y toda la geografía dominicana, con sus trabajos de humor “en vivo” y a través de sus discos Qué país mi país; y Los apodos, lo llevaron a ser el único humorista dominicano que ha ocupado el # 1 en la radio por varios meses. Productor y conductor de radio, televisión, cantante, compositor e imitador, ha formado parte de los principales shows de humor dominicanos, así como de los programas más exitosos de la TV dominicana.

Lectura

“La gente no lee. El dominicano no lee. Por tradición no leemos”.