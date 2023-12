Comisariada por Yina Jiménez Suriel, The Current IV: El Caribe «otras montañas, las que andan sueltas bajo el agua» es la cuarta edición del programa de becas curatoriales de TBA21–Academy, The Current, que cultiva prácticas transdisciplinarias y el intercambio de ideas en torno al océano y su comprensión. Este ciclo se centrará en identificar, estudiar y difundir el conocimiento de las estrategias y herramientas estéticas generadas a partir de la experiencia cimarrona en el Caribe, con la intención de contribuir a los procesos emancipatorios en la región que han buscado acercar a sus habitantes al océano.

Convening #1: … para contar transformaciones oceánicas ha sido concebido como un festival de dos días de duración totalmente gratuito y para todos los públicos que aborda mediante conversaciones, talleres, proyecciones y danza contemporánea la evolución del cuerpo de agua que hoy conocemos como mar Caribe. El mismo tendrá́ lugar los días 8 y 9 de diciembre en la Cueva de Santa Ana, ubicada en el Parque Iberoamérica de Santo Domingo, y contará con la participación de un nutrido grupo de actores de distintas nacionalidades.

En palabras de Jiménez Suriel: “Si recorriésemos el Caribe por el fondo del mar notaríamos que, en realidad, no existen istmos, tierras continentales o islas, sino una sucesión montañosa entre agua”. Es precisamente en las laderas, llanuras y valles de estas cordilleras submarinas donde habitamos. Así́ pues, el punto de partida del festival es la evolución del canal marino que existió́ hasta hace menos de un millón de años entre las actuales bahías de Neiba, en República Dominicana, y la bahía de Puerto Príncipe, en Haití́, y los cuerpos de agua que dejó a su paso ―la Laguna de Rincón, el Lago Enriquillo y el Lago Azuéi.

Convening #1 también toma inspiración de determinadas especies de la región cuyas corporalidades, así́ como sus sistemas sensoriales y perceptivos, encarnan las transformaciones oceánicas que han experimentado durante miles de años, como los corales o la familia de palmas Coccothrinax, endémica de la placa tectónica del Caribe. El propósito del programa es ensayar cómo desde nuestra corporalidad y nuestras capacidades perceptivas humanas podemos entablar relaciones con las transformaciones oceánicas-geológicas, cuya escala nos sobrepasa.

El océano es un espacio clave en los procesos emancipatorios contemporáneos puesto que, en el caso de la especie humana, dichos procesos implican una reconciliación con la noción del movimiento constante. En la región caribeña la existencia y persistencia del entramado geopolítico colonial y neocolonial está indisociablemente vinculada a los cuerpos de agua que la conforman. Los procesos de esclavización y de extractivismo, y la producción identitaria y fronteriza de los Estados nación atraviesan inevitablemente esta porción de océano. En este marco, The Current IV se propone contribuir a los procesos emancipatorios de la región, precisamente, nadando a través de todo lo que está imbuido en dichos cuerpos de agua.



Sobre Yina Jiménez Suriel. Es una curadora e investigadora con maestría en estudios visuales. Su práctica curatorial es una investigación continuada alrededor de procesos emancipatorios contemporáneos y la construcción de imaginaciones. Ostenta la beca de comisariado de TBA21–Academy The Current IV, un proyecto de investigación de tres años (2023–2025) titulado otras montañas, las que andan sueltas bajo el agua. Es editora asociada de la revista Contemporary And (C&) para América Latina y el Caribe. Entre las exposiciones que ha curado se encuentran: one month after being known in that island (2020) en la Kulturstiftung Basel H. Geiger (Suiza), curada junto al artista Pablo Guardiola y co-producida por Caribbean Art Initiative; y el primer capítulo del proyecto de investigación de montañas submarinas el fuego hace islas (2022) en Pivô (Brasil), coproducido con Kadist y que tuvo lugar entre São Paulo y Santo Domingo. Yina forma parte del equipo curatorial de la sección Opening en ArcoMadrid para las ediciones de 2023 y 2024. Vive y trabaja desde República Dominicana.

Sobre TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary. Es una de las principales fundaciones internacionales de arte y de acción pública. Creada en 2002 por la filántropa y coleccionista francesca Thyssen-Bornemisza, la actividad de la fundación evidencia el compromiso continuado de la familia Thyssen con las artes y el servicio público a lo largo de cuatro generaciones. La Fundación TBA21 trabaja a partir de la Colección TBA21 y de un importante programa de actuación que incluye exposiciones y programas públicos y educativos. La misma tiene su sede en Madrid, donde trabaja en colaboración con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y cuenta con otros importantes centros activos en Venecia y Jamaica. Toda la labor de TBA21 está impulsada fundamentalmente por artistas y por la creencia en el arte y la cultura como agentes de transformación social y medioambiental, y en última instancia, al servicio de la construcción de la paz global.

Sobre TBA21–Academy. Es la rama de investigación de la Fundación TBA21, que fomenta una relación más profunda con el océano y otras masas de agua y funciona como una incubadora para la investigación colaborativa, la producción artística y la defensa del medio ambiente. Durante más de una década TBA21–Academy ha catalizando nuevos conocimientos que surgen de los intercambios entre el arte, la ciencia, la política y la conservación, en un compromiso de colaboración a largo plazo a través de becas, programas de residencia y actividades en una amplia variedad de formatos.

Sobre The Current. Organizada como un programa de becas de curaduría de tres años de duración, The Current es una iniciativa pionera que cultiva prácticas transdisciplinares y el intercambio de ideas en torno al océano y su comprensión. Su objetivo es establecer conexiones sólidas con redes locales, trazar un mapa de los problemas contemporáneos que afectan a los mundos acuáticos y entretejerlos en una conversación interdisciplinar que abarque las esferas de la ciencia, la conservación, la política y la educación.