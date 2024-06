El reencuentro



Cuco Valoy es la estrella más esperada de la propuesta que hace para este sábado la producción de Carlos Santos Mánager. El legendario sonero y merenguero, uno de los artistas de mayor relieve en la historia de la música dominicana por su originalidad y autenticidad, viene directamente desde Nueva York para esta fiesta en la que se hará acompañar por su tribu, con Henry García.



También estará en esta estelar noche Ramón Orlando con su Orquesta Internacional, para derrochar merengues, gracia y bendiciones. El show cuenta con la presentación estelarísima del gran músico, compositor y productor Wilfrido Vargas, uno de los más revolucionarios creadores de la cultura musical dominicana.



Evento: El Reencuentro

Artistas: Cuco Valoy y su Tribu con henry garcía; Ramón Orlando y la Orquesta Internacional; Wilfrido Vargas y su orquesta

Producción Carlos Santos Manager

Lugar: Teatro La Fiesta del hotel Jaragua

Hora: 9:00 pm

Fecha: Sábado 22 de junio

Boletas: Uepa Tickets

Precios: Uepa Tickets mantiene los precios en secreto hasta que no haces click para comprar

Aljadaqui y sus panas 2



Una enfermedad repentina dejó casi sin voz al líder de Aljadaqui hace 15 días, por lo que no pudo asumir el compromiso que ahora se dispone a cumplir. Previsto para el pasado 7 de junio, será realizado este 22 de junio en Hard Rock Café de Blue Mall. Invitados: Pochy Familia, Rafely, Nico Clínico, Jorge Lewis (Urbanda), Gnómico, Cruzmonty, Mambé, Pablo Cavallo, Luisanna y Laura Rivera. El oppening show será con los Novel Poppis.



Aljadaqui interpretará muchos de sus éxitos, incluido “La última vez”, “Mentirosa”, “Si piensas volver”, “Ileso”, “Pena”, “La flaca”, entre otros. Temas que han marcado a generaciones, y que serán interpretados junto a los artistas a los que invitó.



Evento: Aljadaqui y sus panas 2.

Artistas: Aljadaqui, Novel Poppys, Pochy Familia, Nico, Laura Rivera, Pablo Cavallo, Urbanda, Gnómico, Luisanna Grullón, Cruzmonty, Fidias Bello y Rafely.

Lugar: Hard Rock Café Blue Mall.

Hora: 8:00 pm, las puertas se abren a las 7:00 pm.

Fecha: sábado 22 de junio.

Boletería: Uepa Tickets.

Precio de boletas: desde 1,500 pesos en adelante (según informaciones de la producción).

Santy Clap



Casa de Teatro recibe este viernes 21 de junio al cantautor santiaguero Brettón con su concierto Santy Clap. El cantautor tendrá como invitados a Yordanzon, Ezequiel Frías y a Cristian Dorado. Las boletas se venden en Tix.do.



Ha colaborado como compositor junto a Patricia Pereyra, diva del blues dominicano, en varias canciones de su repertorio. En 2018 lanzó su primera producción musical “Contraluz” y en 2021 “Todo un universo por vivir’’.



Evento: Santy Clap

Artista: Brettón

Invitados: Yordanzon, Ezequiel Frías y Cristian Dorado

Lugar: Casa de Teatro

Hora: 9:00 pm

Fecha: 21 de junio

Boletas: RD$500 (Tix.do)

Víctor & Shire



Regresa el dúo dominicano compuesto por Víctor Rosario y Shire Baldera, quienes con su primera producción musical “Retorno” fueron reconocidos como “Revelación del Año” en los Premios Casandra, gracias a la pegada de temas como “Te felicito”, “Qué hago yo”, entre otros.



A finales de los 90 marcaron la escena dominicana con su estilo musical, con sus coreografías sincronizadas y lo sentimental de sus canciones. Por ese entonces se adueñaron de los corazones enamorados. El reencuentro les permitirá cantar lo mejor y sus más grandes éxitos en un show muy especial. Única función. La cita es en Lungomare. La producción es de Fausto Cabrera.



Evento: Reencuentro

Artistas: Victor & Shire

Lugar: Lungomare

Hora: 8:00 pm

Fecha: sábado 22 de junio.

Boletería: Uepa Tickets.

Precio de boletas: Uepa Tickets mantiene los precios en secreto hasta que no haces click para comprar

Taller de títeres



El especialista Ivo Siffredi ha llegado desde Argentina, invitado por Casa de Teatro, con el fin de realizar un Taller de creación de títeres, con una duración de tres horas (de 10 am a 1 pm). Los materiales están incluidos. Está dirigido a toda la familia, tanto niños como adultos. Se trata de un taller lúdico y práctico, donde los niños crean, aprenden y disfrutan a la vez que se fortalecen los vínculos familiares y se genera el enriquecimiento de la creatividad y otros valores en el infante.



Evento: Taller de títeres

Facilitador: Ivo Siffredi (Argentina)

Lugar: Casa de Teatro

Hora: 10 am a 1 pm

Fecha: 22 y 23 de junio

Costo: RD$500 por persona.

Los sueños de Lorca



Federico García Lorca hace un viaje en barco y llega a una isla donde un eco le invita a buscar su duende debido a que pueden desaparecer sus ideas y creaciones. Para ello regresa a su infacia, donde está su inocencia y sus sueños. Pero tiene que tener cuidado porque unos insectos lo quieren atrapar para salir de los sueños de Lorca. El niño Lorca sigue viajando y se encuentra con un niño mudo, luego va hacia las aguas profundas hecho pez. Los padres del niño lo andan buscando y no lo encuentran. Los insectos se hacen valer de un gallo preguntón que lo guía hasta donde están los putrefactos para quedar atrapado allí, pero por la gracia de la luna, del eco y del titiritero, Lorca logra salir de allí. Así descubre a través de este camino que sus creaciones mantenían su duende vivo porque todo era un sueño creado por él.



Obra: Los sueños de Lorca

Artistas: Teatro Tureyro

Dirección: Ernesto López

Intérprete: Ernesto López

Realización escenográfica: Ernesto López, Miguel Ramírez, Orlando López Nivar, Mary Paniagua, Diana Márquez, Fidel Ernesto López Valdés

Público: más de 8 años

Boletas: RD$560 (passline.do)

El cumpleaños de Vitalina



“El cumpleaños de Vitalina” un producto teatral basado en un cruce textual entre cuentos de Hilma Contreras y de Lucina Jiménez, así como textos poéticos de Alfonsina Storni, Frida Kahlo, entre otras reconocidas damas de la poesía, regresa a Anacaona Teatro.



Obra: El cumpleaños de Vitalina

Grupo: Anacaona Teatro

Lugar: Sala La Gruta de Anacaona Teatro. Calle Las Mercedes #329-A

Fechas: 21, 22, 23 de junio

Hora: 8:30 p.m. (domingos: 6:30 p.m.)

Boletas: 600.00 p/p (preventa) – RD$ 400.00 estudiantes y adultos mayores;

RD$700.00 en la puerta.