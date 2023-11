El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab se refirió el jueves al procedimiento de exhumación y autopsia del cadáver de Tirone González, rapero venezolano mundialmente conocido como Canserbero.

El funcionario explicó en su cuenta de X (antiguo Twitter) que «en relación con los avances de la exhumación en el caso Canserbero, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía 85 Nacional y nuestro equipo de la Dirección Técnico Científica, acompañados por el director de Homicidios», obtuvo los siguientes hallazgos:

FOTOS: así exhumaron el cadáver del rapero Canserbero en Venezuela

Se ubicó solo la osamenta con ausencia de tejidos blandos

Se verificó fractura craneal, fractura del maxilar inferior, fractura cervical y toraxica

Fractura de arcos costales derechos y

Fractura de codo derecho

Según el fiscal, «las lesiones descritas son de tipo contundente y compatibles con caída de altura. No obstante, por ahora, no puede señalarse si hubo o no fuerza mecánica».

«Sorpresas» en el caso Canserbero

Se documentaron las labores de exhumación del cadáver de Canserbero

Igualmente, Saab indicó que “nuestros expertos lograron establecer que Canserbero presentaba diversas lesiones en su integridad de carácter contusas. Algunas de ellas sorpresivamente no explicadas en el protocolo de autopsia realizado el 20 de enero de 2015″.

En concreto, se trataría de la fractura en su maxilar derecho y las fracturas en ambas extremidades superiores. «Continuaremos con las investigaciones para lograr establecer de manera certera la razón de las muertes de Carlos Molnar y Canserbero» enfatizó Saab.

Por los momentos, no anunció ninguna indagación sobre las autoridades forenses encargadas de la primera autopsia.

Por el caso de Canserbero, que data del año 2015, la justicia venezolana imputó esta semana a Natalia Améstica y a su hermano Guillermo Améstica.

Natalia Améstica estaba casada con Carlos Molnar y era mánager de Canserbero. Los dos últimos murieron en extrañas circunstancias en enero de 2015. Un día después de la trágica noticia, Guillermo

Améstica, hermano de Natalia, declaró ante los medios de comunicación que “Canserbero estaba alucinando” y lo culpó del presunto asesinato de Carlos, su colega y amigo.

Ocho años después, el Ministerio Público reabrió el caso ante la presión de los familiares de los fallecidos y la opinión pública.