Caribbean EDUCA organizó el evento para recaudación de fondos destinados a tres fundaciones dominicanas

Por primera ocasión en República Dominicana, y esperamos no sea la última, se celebró de manera muy exitosa la gala “La Gran Noche del Cine”, que Caribbean Cinemas ha venido efectuando en Puerto Rico prácticamente durante 30 años, bajo la sombrilla de Caribbean EDUCA.



En el aire se respiraba la casi segura premiación de nuestra Zoe Saldaña. Al evento asistieron Robert Carrady y su hijo Michael, quienes hicieron uso de la palabra para explicar la importancia de su realización, para beneficiar a tres fundaciones que se dedican a distintas causas sociales y para dar lugar a esta gran fiesta con los Premios Oscar como la motivación.



Robert Carrady, presidente de Caribbean Cinemas, expresó en sus palabras “dedicamos esta gran noche para apoyar el trabajo difícil que hacen estas fundaciones para mejorar la vida de los menos afortunados de nuestra sociedad. Estamos muy contentos de recibirles en nuestra casa en esta noche donde la magia del cine y el compromiso se unen para hacer la gran diferencia. Desde 1997 es una tradición en Puerto Rico y nos llena de orgullo verlo hecho realidad en la República Dominicana, un país con una rica tradición cultural y, sobre todo, un espíritu solidario”. Así mismo, Carrady agradeció a todas las empresas que apoyaron esta iniciativa especialmente a Banco Popular, Altice, Hageco y Carrefour.



Mientras su hijo Michael Carrady, quien dirige el proyecto de responsabilidad social Caribbean Educa externó: “Siguiendo con nuestra misión de integrar la educación con el arte, la cultura y el impacto social, este año seguiremos realizando alianzas y proyectos con la intensión de poder llevar el aprendizaje y cultura a quienes más lo necesitan”. Explicó que Caribbean Educa es el proyecto de responsabilidad social del grupo Caribbean Cinemas, el cual desarrolla actividades dirigidas a mejorar la educación de personas a través del arte y la cultura durante todo su ciclo vital, sus objetivos a asumir son: Promoción y realización proyectos que contribuyen al desarrollo de la educación y “Obtener recursos económicos y técnicos de distintas fuentes que propicien el desarrollo de nuestra misión”.



Las fundaciones Quiéreme Como Soy, El Sol Sale para Todos y FEM Dominicana, fueron las beneficiadas con lo recaudado por el evento, organizado bajo la sombrilla de Caribbean EDUCA. Las boletas tenían un costo de RD$6,000.



Danilo Ginebra, CEO de Altice, Marianna Vargas Guriliova, directora de DGCine, Liza Arzeno, directora de Relaciones Públicas y Fundación Altice, estuvieron entre las personalidades que celebraron “La Gran Noche del Cine” junto a Zumaya Cordero, gerente de Operaciones de Caribbean Cinemas en República Dominicana y Ana López, directora comercial de la misma empresa.



El evento incluyó coctel, cena buffet durante toda la noche, elaborado por el chef Emil Sánchez, bar abierto y la oportunidad de ver alguna de las películas nominadas para premios, además de poder ver en la pantalla más grande del país en transmisión directa, la gala de los Premios Oscar 2025.



El público fue mayormente joven, e incluyó también a empresarios, políticos, personalidades de la industria dominicana, algunos de la cinematográfica, y amantes del séptimo arte.



El gran colofón de la noche fue, sin dudas, el premio Oscar a la mejor actriz secundaria a Zoe Saldaña, con su papel de la abogada Rita Mora Castro, que debió ser considerado protagónico por la cantidad de tiempo en pantalla en el filme “Emilia Pérez”.



Entre las tantas reacciones de ese premio, trascendió el de una periodista mexicana quien le manifestó “Se ha dicho mucho de la película, de la gente trans y del empoderamiento femenino, pero no se ha hablado mucho de México, que es el corazón de esto. ¿Qué dirías sobre la parte difícil de esta película y el tema que es realmente doloroso para nosotros los mexicanos?”, cuestionó la periodista. Zoe fue no solo sensata y humilde, sino -como siempre- profunda: “Primero que nada lamento que tú y tantos mexicanos se sintieran ofendidos, esa nunca fue nuestra intención venimos de un lugar desde el amor y lo sostengo”, dijo. “Siempre estoy abierta a sentarme con mis hermanos y hermanas mexicanos para tener una gran conversación con amor y respeto sobre cómo Emilia pudo haberlo hecho mejor”.



Su discurso de agradecimiento ha sido reproducido cientos de veces por medios de todo el mundo, ya que tocó sutilmente la llaga abierta de la migración en Estados Unidos: “Soy una orgullosa hija de padres migrantes, con sueños, dignidad y manos trabajadoras. Soy la primera estadounidense de origen dominicano en aceptar un premio de la Academia y sé que no seré la última”, sentenció.



La primera Gran Noche del Cine en la ciudad de Santo Domingo, se llamó Zoe Saldaña.