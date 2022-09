Cautivadora y sin desperdicios, así se presentó Natalia Jiménez en su reencuentro con la República Dominicana en la especial ocasión de celebrar en nuestros escenarios sus 20 años en la música.



La presentación de Natalia Jiménez tuvo como contraparte la participación de Yaire Restituyo.



Sin duda alguna, la artista de origen español presentó su colección de canciones que recorren cada etapa artística que ha protagonizado, como parte de su “Antología 20 años Tour”, dejando ver desde el principio que había preparado un repertorio sin igual.



A su llegada al concierto producido por el empresario artístico César Suárez Jr., en el Teatro Nacional, Natalia interpretó “Dónde irán”, un éxito de hace exactamente dos décadas, pasando de inmediato a uno de los grandes éxitos de La Quinta Estación, del 200*, “Que te quería”.



“¡Bienvenidos, muchas gracias, Santo Domingo! Me da mucho gusto estar aquí celebrando mis 20 años de carrera, espero que me las canten todas esta noche. Qué lindos, me da mucho gusto estar con todos ustedes aquí, esta gira lleva poquitos días, ustedes son el cuarto, gracias por decir yo quiero estar en el concierto Antología 20 años”, sostuvo en su primera intervención.



Durante dos horas, la intérprete de éxitos como “Niña”, “Perdición” y “Tu peor error” se hizo acompañar de una banda en vivo de siete músicos y nueve mariachis que prepararon el escenario para su llegada tras una serie de fotos desde la infancia de la artista contando su historia.



Tras un medley agregó canciones que catapultaron a la agrupación como “Tu peor error”, “Algo más”, “Daría”, “Sueños rotos”, “Recuérdame” y “Me muero”, dando paso a una sesión de piano y voz en las que incluyó “La frase tonta”, “Lo mejor de mi vida” y “Qué bueno es tenerte”, entre otras, coronando el momento con “Creo en mí” y un instrumental de “El sol no regresa”.



Para su homenaje a México, país donde se ha radicado y desarrollado por varios años, Natalia Jiménez contó anécdotas, manteniéndose conversadora y sonriente y presentando su versión de éxitos mexicanos como “Costumbres”, “La gata bajo la lluvia”, “Amor eterno”, “Se me olvidó otra vez” y “Quédate con ella”, esta última de su segundo álbum en solitario y el noveno de su carrera.



Para coronar la noche, Natalia se despidió de un público rendido a sus pies en un concierto sold out en el Teatro Nacional a ritmo de “El Rey”, entre ovaciones y algarabía del público que se dio cita.

