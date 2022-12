La Dirección General de Bellas Artes fue descentralizada financieramente del Ministerio de Cultura; así van las cosas

Mario Lebrón entró preocupado a la oficina del viceministro. Acababa de ser nombrado por decreto director nacional de Bellas Artes. Era el 31 de agosto del 2020.



La Dirección General de Bellas Artes contiene dentro de su organigrama a la Compañía Nacional de Teatro, el Teatro Rodante Dominicano, el Ballet Folklórico Nacional, el Ballet Nacional Dominicano, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, el Coro Nacional, los Cantantes Líricos y el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles.



Asímismo dentro de sus espacios se encuentran la Sala Máximo Avilés Blonda, La Dramática y la Sala Manuel Rueda de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Igualmente la Galería Nacional de Arte.



El Presupuesto aprobado para el 2022 fue de RD$653,027,387.00

Dos años y cuatro meses después, Mario Lebrón habla de la experiencia con elCaribe.



¿Cuando llegó a tomar posesión abrió la puerta del despacho o se la abrieron?

Me la abrieron. No estaba pensando en dirigir Bellas Artes ni en otra posición en el Estado, pero la idea me gustó, porque tengo la posibilidad de ayudar a la cultura. Doña Carmen Heredia, Giovanny Cruz y Tony Raful, con quienes trabajé en el Frente Cultural del PRM, me pidieron que aceptara y acepté, consciente de que es un reto grande. Como dije el día que me juramenté, mi padre, donde quiera que esté, debe de estar dando brincos de alegría.



¿Le cambió la vida?

Mucho. Me dedicaba a montar mis obras y a mi negocio en artes gráficas. Es la primera vez que trabajo en el Estado y volvía a cumplir horario de trabajo y a rendir cuentas de los resultados. Pero ese cambio ha sido positivo. A mi edad, esta oportunidad de servir y mejorar en alguna medida a la situación del arte en el país, me resulta motivador. Cada mañana llego a las 8 a mi trabajo con buen ánimo; y gracias a Dios tengo un equipo igual de positivo y comprometido, porque esa labor no es de una sola persona.



Trabajamos con entusiasmo y enfrentamos las dificultades buscando soluciones y asumimos que lo que no se puede hacer no es porque no lo intentamos, sino porque ciertamente no se pudo.



¿Cuál ha sido el mayor desafío desde que traspasó por primera vez el umbral del despacho?

Si debo mencionar un solo desafío, sin duda es el bajo presupuesto para una entidad tan grande, con compromisos desde hace 82 años en difusión del arte y formación especializada de arte. Somos más de 960 colaboradores y nos faltan cerca de 350 para completar escuelas, compañías, oficinas administrativas y seguridad. Este 2022 logramos un aumento en nuestro presupuesto que nos permitió grandes avances.



Pero si puedo mencionar otro gran desafío, es que hemos podido cambiar un comportamiento generalizado del famoso “antes se hacía así” o “siempre se ha hecho así”, para justificar hechos que promovían el individualismo. Trabajar con artistas (yo soy artista), es trabajar con personas temperamentales, orgullosas de su trabajo y muchas con egos muy altos. Me encanta, esa es la esencia de ser un creador, y va atada a la pasión…



Hasta el momento ¿cuál es el logro más importante que honestamente cree que hay que reconocerle?

Hemos logrado institucionalizar Bellas Artes, porque la desconcentración financiera, en enero del 2019, requería un período de aprendizaje y unas modificaciones fuertes en la estructura orgánica; y luego en el 20 vino la pandemia que prácticamente paralizó todo. Te recuerdo que asumí el 1 de septiembre de 2020, con un espacio cultural paralizado. Otro logro es que podamos trabajar mirando todos en la misma dirección, como un equipo fuerte y orgulloso de ser de Bellas Artes. Como un punto destacable, te comento que hemos subido en todas las evaluaciones que el Estado hace a las instituciones públicas, de un 30% o menos (afectado por desconcentración y pandemia) a más de 85% y recientemente presentamos nuestra Carta Compromiso al Ciudadano.



Y honestamente ¿qué es lo que se le ha hecho imposible cumplir?

Todo lo que ha sido imposible de cumplir está relacionado al presupuesto. Problemas de infraestructura, limitaciones para viajar las compañías, nombrar personal faltante, atender temas de seguridad (personal, equipos y otras), dotar a las escuelas y academias de materiales de docencia e higiénicos, y otros detalles.



¿Piensa que fue un éxito, o un error, descentralizar Bellas Artes del Ministerio de Cultura?

Un éxito… la posibilidad de definir las prioridades de los gastos y la rapidez de las soluciones nos da la posibilidad de dirigir Bellas Artes de acuerdo con esas prioridades. Entendemos que es positivo, si no, fíjate cómo actualmente se ha desconcentrado también la Dirección de Museos, y lo están el Archivo Nacional, la Biblioteca Pedro Henríquez Ureña y DGCine que es descentralizada. Eso, sin embargo, no nos aleja del ministerio del cual recibimos un apoyo permanente.



¿Cuál es desde su punto de vista el reto mayor que tiene Bellas Artes?

Impactar a más personas. Tanto en formación como en difusión, debemos llegar a más comunidades. Y también insistir en la calidad de nuestra formación y nuestros grupos artísticos, detalles que no debemos descuidar nunca y a los que ponemos mucha atención. Estamos trabajando para poder presentarnos en todas las regiones del país. Igual deseamos tener escuelas (multidisciplinarias) y academias (sólo música) en muchas más comunidades. Es impresionante la necesidad que vemos en muchas regiones del país por tener escuelas de Bellas Artes, que le ofrecen una formación oficial especializada. Y queremos atender esa demanda.



Este año abrimos una academia nueva, en Cabrera, y el día 5 de diciembre abrimos la de Constanza, pero en estas comunidades todas las fuerzas vivas del pueblo se han unido para ofrecernos local con pago de energía, limpieza, seguridad y materiales; nosotros los dotamos de docentes con nuestro plan académico.



He visto que ha firmado un acuerdo con la zona fronteriza. Imagino el sustrato de esto. Pero ¿cuenta Bellas Artes con los recursos para cumplir esos objetivos?

No tenemos todos los recursos, por eso en la mesa de trabajo para definir los términos del acuerdo, la Dirección de Desarrollo Fronterizo se comprometió a aportar la logística: transporte, espacio, público, así como luces y sonidos según la necesidad. Nosotros aportamos el talento artístico, con los trabajos estimados en el plan de trabajo de cada compañía, así como viáticos y otros compromisos con nuestros artistas.



Siempre que uno va a la Sala Máximo Avilés Blonda da muy mala impresión subir de los parqueos a la escalinata. Se advierte suciedad, oscuridad en los jardines y descuido de la foresta. ¿A qué se debe?

De nuevo debo hablar del aspecto económico. Pero ya estamos trabajando en eso. Las escaleras se limpian periódicamente, los parqueos se van a iluminar este mes próximo, tendremos barandillas en las escalinatas, pintaremos las puertas, señalizaremos el parqueo. No ha sido fácil, pues son muchas las necesidades heredadas por falta de atención de los gobiernos anteriores que ataron las manos a los directores que me precedieron; y determinar las prioridades es tarea ardua y pesada, porque en verdad, son muchas prioridades de Bellas Artes. Como ya está en el portal de compras del MINC el sistema de climatización y el día 15 de diciembre iniciamos la impermeabilización del Palacio, esperamos que en marzo del 2023 tengamos una sala Máximo Avilés Blonda a la que sea agradable llegar.



¿Cómo desearía cerrar el año 2022 en Bellas Artes?

Con la gran satisfacción del deber cumplido porque he dado el 100% de mí, y con grandes avances que, a lo externo quizás no se aprecien. Pero, sobre todo, con arte… ya tenemos todo listo para Navidad en Bellas Artes que, como todos los años, ofrecerá grandes presentaciones, gratis para toda la familia.



Cuál es el primer objetivo, el más importante para el año próximo?

Continuar dando pasos hacia adelante, abrir más escuelas y academias y llevar las compañías artísticas a todo el país y al extranjero como la representación oficial del Estado Dominicano en cada disciplina.



Mejorar más aspectos de la institución… lograr más apoyo tanto del sector privado como del oficial. Que más dominicanos y dominicanas se sientan orgullosos de la Dirección General de Bellas Artes.

Escuelas del sistema de Bellas Artes

El sistema de escuelas de arte nacional incluye dentro de sí los siguientes

centros educativos:



• Escuela Nacional de Arte Dramático

• Escuela de Bellas Artes de Azua

• Conservatorio Nacional de Música

• Escuela de Bellas Artes de Cotuí

• Escuela Elemental de Música Elila Mena

• Escuela Nacional de Danza

• Escuela Nacional de Artes visuales

• Escuela de Bellas Artes La Romana

• Escuela de Bellas Artes Gabriel Del Orbe, de Moca

• Escuela de Bellas Artes Puerto Plata

• Escuela de Bellas Artes de San

• Francisco de Macorís

• Escuela de Bellas Artes, Prof. Hilda Campora Bello, de San Juan de la Maguana

• Escuela de Bellas Artes de Santiago

• Escuela de Bellas Artes Santo Domingo Este

• Academia de Bellas Artes Duvergé

• Academia de Musica Dajabón

• Academia El Cercado

• Academia de Música Enriquillo

• Academia de Música Jase Ovidio García, La Despierta

• Academia de Música Luis Emilo Cernuda, Pedernales

• Academia de Música de Restauración

• Academia de Música José Feliur, Sabana de la Mar

• Academia de Música San Pedro de Macoris

• Academía de Músíca Loweky Cordero, Tamayo

• Academía de Música, Santiago Rodríguez

• Academía de Música Jaragua