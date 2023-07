Email it

Todos lo que se interesan por el mundo de los tatuajes conocen que hay una variedad de agujas disponibles en el mercado y estas no se diferencian únicamente en la calidad, sino también en su forma y propósito. Arcangel Tattoo, quien también es conocido como el tatuador poeta, es uno de los artistas con más demanda en Miami y comparte su opinión sobre estas agujas para tatuar.

Miguel Arcángel Serrano Plazas, comúnmente conocido como Arcangel Tattoo, es un venezolano por nacimiento con ocho años de trayectoria en el negocio de los tatuajes y dispone de una amplia cartera de clientes que incluye a celebridades como Nicky Jam, Akapellah, Farruko, Johana Vargas, Rayito, Ronald Borjas y Marko Musica.

El tatuador poeta menciona que mayormente se piensa que para tatuar no se necesita mucho además de una aguja, máquina para tatuar y tintas, pero aclara qué hay mucho más detrás de todo eso y una de las cosas más importantes es el tipo de aguja que se utiliza y la calidad de la tinta.

“La aguja Round Liner es una de las primeras que se suele comprar porque tiene bastante utilidad. Sirve para definir trazos perfectos y lograr líneas o contornos bien determinados”, indica Arcangel Tattoo.

El siguiente tipo de agujas son las Round Shader y según comenta el tatuador poeta, son similares al grupo anterior solo que tienen un mayor espacio entre las agujas y las convierte en una mejor opción para realizar sombreados o crear colores.

Arcangel Tattoo igualmente comenta sobre las agujas Magnum, y lo favorecedoras que son para el rellenado de color y contornos sombreados en tatuajes extensos, afirma que aunque existen dos tipos como son las planas y las curvas sin duda su favorita es la Mangum Curved.

“He probado diferentes agujas y mi favorita para poder realizar esa suavidad en los tatuajes es la magnum curva, que son como unas paletas pero se diferencian a las Magnum regulares en que, por ejemplo, las puntas son curvas, entonces como no tienen ese filo como las cuadradas me permite que sea todo más sutil, el efecto más suave, más delicado,m, maltrata menos la piel y me permite crear esa suavidad que con otras agujas resultaría un poco más rudo al colocar los tonos”, explica Arcangel Tattoo.

Hoy en día el tatuador poeta trabaja en The Golden Needle Tattoos, una de las tiendas más reconocidas en Miami pero tiene en sus planes abrir su propia tienda de tatuajes para convertirla en un espacio donde las personas puedan disfrutar del movimiento artístico.

“Quiero incluir varios elementos al tattoo shop donde se destacará por ser un lugar completo de arte, aquí podrás hacer música, pintura, diseñar ropa, y hasta procedimientos estéticos”, concluye Arcangel Tattoo.