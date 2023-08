Bailarina de Eudis "El Invencible" rompe el silencio luego del video

Email it

El más reciente incidente que involucra a Eudis «El Invencible» sigue causando controversia y asombro entre sus seguidores y la audiencia en general. El bachatero está en el ojo del huracán luego de que filtrara un video donde, en una presentación en vivo, se baja los pantalones, saca su miembro viril y lo pone muy cerca del trasero de una bailarina exótica.

El incidente generó un debate en redes y medios sobre los límites entre la expresión artística, la audacia individual y la reacción de los artistas ante situaciones inusuales en el escenario. Tras el escándalo, Eudis «El Invencible» ofreció disculpas «al pueblo dominicano y a la bachata» a través de un video en su cuenta en Instagram. En el material pidió «comprensión» y aseguró que resultó presa «del morbo».

Asimismo, el bachatero explicó que se trataba de un evento privado, de una empresa que se dedica a la organización de fiestas para adultos y que no había niños y adolescentes en el evento.

No obstante, en los debates en medios y redes también se reclaman sus fallas en la actitud que debió mostrar con la bailarina exótica, argumentando que, pese al carácter de su actuación, se trata de un trabajo. Pues en esa misma linea apareció la bailarina que participó con Eudis «El Invencible», quien ahora reclama que merece una disculpa por parte del intérprete.

«Yo creo que me debe una disculpa por el escándalo que hizo conmigo en tarima» afirma la bailarina. «Yo estaba trabajando. Él también. No tiene nada que ver con que yo sea modelo de lo que sea. No tiene nada que ver. Creo que como persona debe (Eudis) respetarme y respetarse».

Agregó que el video le está ocasionando problemas en su vida personal y laboral.

«Yo nunca me imaginé que haría eso» dijo la bailarina

En otro video, la bailarina aseguró que ella nunca pensó que Eudis «El Invencible» mostara sus genitales en tarima e intentara un contacto con ella. «Yo porque no vi eso, porque si lo hubiera visto, la historia sería otra. Estaría presa ahora mismo», sentenció la bailarina.

