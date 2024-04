Capitalia. No sé si fue que llegué media hora antes del comienzo del espectáculo.

Lo real es que la entrada desde la Ortega y Gasset fue muy fluida. Como nunca me había ocurrido. Y pude encontrar mi asiento dentro del VIP de Prensa de Banreservas, sin problemas.

El estadio Olímpico Félix Sánchez estaba al tope, entre 35 y 40 mil personas. Tal y como Saymon Díaz había informado días antes en un encuentro con algunos medios.

No 45 mil, como han dicho algunos medios.

La organización fue perfecta. Y el VIP Brugal, colorido pero de buen gusto, daba la bienvenida.

Probablemente para el Capitalia 2025 haya más variedad y mejores posibilidades en el A y B (alimentos y bebidas, a la venta) en diferentes precios.

Pero lo importante fue el plato fuerte: la música.

J Noa, de Sán Cristóbal para el mundo (Foto servida)

J Noa es una brillante y bella joven rapera «del centro de San Cristóbal», y no de Haina, como me confirmó mientras desde el público veíamos juntos con La Más Ke Produce, la despedida de Juan Luis Guerra.

Ella fue la telonera del festival. «¡Amén!», me respondió cuando le dije que muy pronto seguramente ella estará en el roster central del Festival Capitalia.

Supe que en mayo sale su primera producción discográfica de estudio. Jennifer, La Mas Ke Produce, me explicó que la nominación a los Grammy latinos fue con un EP.

Juanes

Juanes en su turno (Foto servida)

Cuando Juanes arrancó con Gris, cantó a la Mala gente, confesó que Nada valgo sin tu amor y Es por ti.

“¡Qué alegría volverte a ver República Dominicana!”, gritó Juanes y cantó otra vez Es por ti, en una balada más lenta.

“No hay nada como estar aquí, cara a cara con ustedes. ¡Y muchachos, esto apenas comienza!”, expresó el colombiano.

Siguió con Cada vez, Gotas de agua dulce (donde hizo solo de guitarra), La paga, Camisa negra,Me enamora.

Sorprendió con su versión de Bésame mucho (de la mexicana Consuelo Velázquez), y cerró con A Dios le pido.



Sting

Sting, 72 años, residente en la Toscana, ha vendido más de 100 millones de discos y su fortuna es de más de 500 millones de dólares (Foto servida)

Tras Juanes fue Sting, esperadísimo por un público que tarareó sus canciones, a pesar de que eran en inglés.

Él saludó en español. Arrancó con Message in a bottle (de 1979, cuando los tiempos de The Police).

Así descorrió el velo de admiración por este clásico viviente de 72 años, con una fortuna de US$550 millones. Probablemente tenga el doble de fanáticos en el mundo entero.

Otros temas suyos como el reggae Englishman in New York, Every little thing she does is magic, Can’t stand losing you.

También Shape of my heart, Desert rose, Roxanne, hasta la despedida con el muy coreado Every breath you take. Esta es una canción tóxica de 1983, de un hombre posesivo a una mujer. Que menos mal los machistas terroristas capaces de cometer feminicidios no la entienden.

JUAN LUIS GUERRA

Juanes y Juan Luis, después de Bachata rosa (Foto servida)



Lo ocurrido con Juan Luis Guerra es obra de la más absoluta y perfecta conjunción de un artista y su pueblo.

A pocas semanas de haber brindado un gran concierto en el Olímpico, volver a ser ovacionado y solicitado con más éxitos, no les es dado a todos.

Su rol dentro del line up, era el de cerrador natural de la noche. Y que lo hiciera ¡con el mismo espectáculo ya brindado!

La única diferencia fue Juanes, que apareció en escena para cantar con él Bachata rosa.

Eso, después que Juan Luis interpretara Rosalía, La travesía, El Niágara en bicicleta, Mambo 23 y el medley de bachatas.

También El farolito, Las avispas, Mi bendición, Ojalá que llueva café, y La bilirrubina.

Juan Luis pidió a la gente en Capítalia que no se fueran a ir que faltaba Residente.

Pero más o menos el 10% dio por terminada para si Capitalia que continuó con el que es para muchos el mejor rapero en idioma español del mundo.

residente

Residente, la máxima expresión del rapeo en español (Foto servida)

Los festivales, como ahora Capitalia, tienen a veces este tipo de problemas. Lo lógico era el cierre con Juan Luis. Pero algo insodable, desconocido, sucedió que obligó a cambiar la lógica del espectáculo.

En buena lid, Residente debió ser quien abriera.

Su banda, después de uno escuchar a Juan Luis con su inagotable caudal de armonías y ritmos, parecía tan pobrecita que sonaba a latas.

El mensaje y la propuesta de René Pérez, sin embargo, son la más alta expresión del rap en estos tiempos, que probablemente sea la única manifestación poética del futuro.

Residente abrió con Bajo y batería (parte de su tiraera con Cosculluela), BZRP Music Sessions #49 (obús demoledor en polémica con JBalvin).

También hizo Chulin Culin Chunfly (de los tiempos de Voltio, hace 14 años). Atrevete-te-te, Cumbia de los aburridos, Baile de los pobres, El aguante, La vuelta al mundo, Muerte en Hawai, Latinoamerica.

Cerró con No hay nadie como tú.

Los fuegos artificiales, son los sonoros Moet Chandom populares, que avisan siempre al vecindario que ya terminó el show.

Estos fueron el punto final de Capitalia, a las 2: 10 am, en su primera edición.

hay que agradecer el respaldo de Brugal y Banreservas.

Capítalia significa pues, música buena por un tubo. Un gran éxito de Saymon Díaz y SD Concert