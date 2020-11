Artforo, un proyecto ferial vibrante para potenciar el mercado del arte

La cuarta versión de este proyecto ferial se realizará durante una semana en BlueMall Punta Cana con más de 30 exposiciones individuales

Durante una semana, la exuberante plaza BlueMall Punta Cana se convertirá en el escenario de la cuarta edición de la feria internacional de arte contemporáneo Artforo, que busca impulsar el mercado del arte nacional y la sensibilidad artística, así como promover el arte local como marca país.

Del 14 al 20 de diciembre, más de 30 exposiciones individuales, auspiciadas por los coleccionistas Mario Martínez, Francisco Nader y Julio Betances se llevarán a cabo en conjunto con charlas y conferencias sobre temas culturales en esa plaza.

El director ejecutivo del proyecto, Oscar Abreu manifestó que “esta feria se convertirá en un espacio para que los artistas nuestros encuentren, incluso dentro de la adversidad del COVID-19, una oportunidad para consolidar su trabajo como marca nacional e internacional”.

“Estoy seguro que esta edición de Artforo será una experiencia esplendorosa para toda la familia”, valora Abreu. El evento tendrá como invitado de honor al maestro Jesús Desangles y como invitado especial al fotógrafo y arquitecto Kelvin Naar.

En esta ocasión, la feria será dedicada al maestro de la plástica dominicana Freddy Javier, un artista con más de 50 años de trayectoria.

Javier es un pintor que se sabe adaptar a los tiempos y fluye. Se inspira en la cruda realidad que tiene que enfrentar el dominicano. Regularmente utiliza la técnica mixta, con pinceles, paños, esponjas y hasta su mano, para desarrollar su trabajo social.

Javier fue presidente del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP). Antes de que surgiera esa institución, hubo una entidad que procuraba lo mismo, de la cual él también formó parte.

Se trató del Círculo de Artistas Plásticas, que agrupaba a algunos pintores que buscaban mejorar las condiciones de la clase en el 1973. Freddy Ginebra los impulsó, según dijo. En esa época, los que crearon ese Círculo fueron Javier, José Juan Medina y Martín Sanz.

En su gestión en el CODAP, Freddy Javier se motivó a establecer programas de educación artística en todas las escuelas públicas del país, así como el mejoramiento y ampliación de las escuelas de artes plásticas; y encaminar un proyecto para que el Ministerio de Cultura durante las fiestas patronales de cada pueblo integre actividades del área de las artes plásticas, como exposiciones de pintura y escultura, aunque tuvo la limitante del presupuesto que recibía la institución.

Sobre el tributo que se le rendirá en esta versión de la feria, Freddy Javier manifestó que “este reconocimiento es un honor. Esperamos que la cultura y el arte se sigan fortaleciendo, para que el país siga fortaleciéndose como una tierra de donde brotan artistas de calidad”.

Exhibiciones



Entre las exhibiciones más importantes de esta edición de Artforo se destacan las muestras individuales de los maestros Freddy Javier, Alberto Ulloa, Roberto Herrera, Justo Susana, Plutarco Andújar, Clara Ledesma, Víctor Ulloa, Radhamés Mejía, Jesús Desangles, Georges Thevenet, Humberto Grullón, José Sejo, Luis Oviedo, Dionisio Blanco, Miguel Gómez, entre otros artistas.

De igual modo se presentarán muestras de los artistas, Kelvin Naar, Franklin Rodríguez, Mirciades Andújar, Alfonso Reyes, Porfirio Ferrer, Nelson Barrera, Augusto Batlle, Ney Díaz, Wilson Santana, Nelson González, Omar Molina, Van Robert, Juan Andújar, entre otros.

Cada exponente tendrá su propio cubículo y será responsable de su propia curaduría y museografía, donde mostrarán sus más dinámicas, innovadoras y vibrantes propuestas.

Oscar Abreu informó que esta edición busca establecer un vínculo de colaboración con la nueva Administración, especialmente con los ministerios de Turismo, encabezado por David Collado, y el de Cultura, titulado por Carmen Heredia, “con el fin de promover el arte dominicano a nivel internacional, para estimular el turismo cultural.

“Esperamos todo el respaldo de ambos ministerios para seguir trabajando con entusiasmo para el arte y la cultura”, manifestó Oscar Abreu.

Daniela Velutini de Puppio, gerente corporativa de Comercialización y Mercadeo de BlueMall e integrante del Comité Ejecutivo del Grupo Velutini, resaltó que BlueMall Punta Cana cuenta con los espacios gastronómicos y de recreación más acogedores de toda la región caribeña.

“BlueMall Punta Cana es el espacio perfecto para la realización de este evento, por sus amplios espacios y porque siempre está dispuesto a ofrecer todo tipo de experiencias”, dijo Velutini de Puppio.

Resaltó también que “el aporte al arte dominicano siempre será una de nuestras misiones, así como impulsar el crecimiento de la zona en todos los sentidos y convertir a Punta Cana en mucho más que un destino turístico. Ahora también empezamos a convertirlo, de la mano de Artforo, en un destino cultural”.

Abreu valoró, por su parte, que “los visitantes podrán disfrutar de una maravillosa experiencia, descubrir oportunidades de inversión y, sobre todo, convertirse en sujetos receptores de las propuestas más innovadoras del arte contemporáneo”.

“El proyecto Artforo constituye una plataforma que nace con el objetivo de fortalecer la proyección internacional del arte dominicano y el turismo cultural en el país”, concluyó Abreu.

Antes de la feria, el día 10, se inaugurará la obra “Behm Organics” del artista dominico-francés Georges Thevenet en el pasillo central de la plaza.

Thevenet ha trabajado por más de tres décadas en el territorio dominicano. Dice sentirse muy orgulloso de que sus obras formen parte, de manera permanente, de esta plaza.

“Tener el mecenazgo y el respaldo de BlueMall es una gran oportunidad para el desarrollo de mi arte. Aquí presento nueve esculturas repartidas en tres grupos o “bosques”, con interpretaciones de árboles que oscilan entre 4.5 a 7 metros de altura, en las cuales he trabajado una interesante combinación de hierro y madera”, indicó el artista.

Labor de Freddy Javier

Sobre la labor que ha realizado Freddy Javier, especialmente la vinculada con el ámbito social, la crítico de arte Delia Blanco apunta lo siguiente: “Freddy Javier para mí tiene un espacio muy particular y es que aquí, en este país se habló mucho de la trascendencia y de la influencia que tuvo la Escuela Española de la gran vanguardia sobre el dibujo, sobre la pintura y desde mi punto de vista Freddy es un artista sumamente criollo, nacional hasta en el sentido del trazo y hasta en el sujeto del tiempo y yo entendí viendo sus obras de los años ochenta que él cogió cuerpo, cogió enseñanza, cogió oficio, pero que a través de su visión plástica de sus telas llegó a tener una propuesta de su figuración y del movimiento dentro de su obra.

La crítico de arte prosiguió: No quiero hablar únicamente del período del transportismo urbano, el transportismo urbano no es, es un pretexto para darle una dirección a una línea y a un movimiento de la pintura dentro de la tela y últimamente yo he visto dos direcciones en él que me han llamado mucho la atención”.

Origen de la feria

Artforo es una feria que nace en Estados Unidos, pero desde el principio se trazó como objetivo ser el escenario para promover el arte y la cultura de la República Dominicana. La primera versión se llevó a cabo en el emblemático edificio Malcolm X and Betty Shabazz Center, en el Alto Manhattan. Algunos de los artistas que participaron en esa ocasión fueron Jesús Desangles, Aram Musset, José Perdomo, José Cestero, y Dionisio Blanco. La segunda edición también fue en Estados Unidos.

La tercera se realizó en el Palacio Nacional de Bellas Artes, con más de 50 exposiciones simultáneas y un variado programa cultural. Ese evento tuvo como invitado especial a Georges Thevenet, y como invitado de honor al escultor Freddie Cabral. Fue dedicada al fenecido empresario y político Miguel Cocco, por su apoyo a los artistas y al fortalecimiento del arte, la cultura y el coleccionismo en el país.