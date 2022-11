La entidad es un referente en cuanto a la formación en el idioma inglés y la cultura

Seis décadas han pasado desde que un grupo de empresarios y ciudadanos comprometidos con la ciudad de Santiago propiciara la fundación del Centro Cultural Domínico Americano, una entidad binacional que apuesta a la enseñanza del idioma inglés y a la cultura como impulsores del desarrollo.

Al arribar a su sesenta aniversario, el centro exhibe con orgullo sus logros, evidenciados en la cantidad de egresados diseminados por diferentes partes del mundo, en los programas culturales desarrollados en sus aulas, así como en su permanencia a través de los años, de la mano de la Embajada de los Estados Unidos.



Otro logro es el avance en su meta de convertir a la ciudad en un Santiago bilingüe, pues además de sus egresados, las principales escuelas de inglés, no solo de Santiago, sino del Cibao, cuentan con profesores que han pasado por sus aulas, o por su programa American English Lounge, orientado a mejorar las competencias de los docentes de este idioma.



Al rememorar sus orígenes, Sandra Rodríguez, directora administrativa del CCDA, recuerda que este surgió en 1962, en ese entonces regido por una Junta Directiva encabezada por el doctor Luis Bircann, licenciado Daniel Espinal y el doctor Federico Carlos Álvarez hijo.



Desde sus inicios el CCDA estuvo en dos locales rentados en el centro de la ciudad, y en 1976 se trasladó a su edificio actual, construido en terreno donado por el Ayuntamiento de Santiago, e inaugurado por el extinto presidente Joaquín Balaguer.



Desde su génesis se ha caracterizado por la unión de sectores, porque los empresarios dispusieron de sus recursos para instaurarlo, y décadas más tarde, en el 2011, otra vez se unió el sector empresarial para relanzar la entidad, con un importante aporte de ciudadanos de Santiago, a fin de renovar las instalaciones y reestructurar el programa académico y de gobernanza, que desde entonces es regida por un consejo directivo que presiden el ingeniero Manuel Estrella y otros empresarios, a través de sus fundaciones.

Publicación de periódico elCaribe sobre la primera graduación del centro, un 16 de diciembre de 1963, exhibida en la sala de exposiciones del Centro Cultural Domínico Americano . Equipo completo con las camisetas de la celebración de los 60 años del Centro Cultural. Embajador de EE.UU. Raúl Izaguirre, en la inauguración del edificio en 2011. Inauguración oficial del Centro Cultural Domínico Americano, Daniel Espinal, John Hugh y Clark Blith.

La directora administrativa Sandra Rodríguez, al hablar sobre el vínculo con la embajada de Estados Unidos explica que, al ser un centro binacional, -que está en toda América Latina- trabaja una agenda conjunta de entendimiento entre los Estados Unidos y los países miembros.



“Nosotros somos alrededor de 104 binacionales en toda América Latina, nos reunimos cada dos años, tenemos una organización que se llama ALA -Latin America Association- donde compartimos experiencias, entrenamientos e iniciativas culturales, por ejemplo exposiciones que se presentan en un centro y después en otros, se comparten buenas prácticas”, precisó.



Detalla que entre sus objetivos está promover la cultura americana, promover un Santiago bilingüe, promover el entendimiento entre los países, así como una agenda cultural, que incluye diversas actividades, cita como ejemplo la presentación de artistas norteamericanos, traídos por la embajada como parte de la agenda, tales como músicos, pintores, fotógrafos o escultores que tienen valores culturales.



“En la enseñanza del inglés la parte cultural está muy vinculada, no podríamos dividirlo, pero en cuanto actividades teníamos previo a la pandemia una actividad cultural mensual importante, pero en las aulas se incluyen actividades culturales en diferentes temas, la parte cultural va muy vinculada a la enseñanza”, sostiene Rodríguez.



Programa educativo



El CCDA ofrece un variado programa para la enseñanza del idioma Inglés, dirigido a niños, adolescentes y adultos, brindando a sus estudiantes métodos modernos y profesores capacitados. Además ofrece asesoramiento educacional, se prepara para tomar el examen TOEFL, cuenta con clases grupales, privadas, empresariales donde se va directamente a la institución que contrate los servicios.



Amiris Helena, directora académica del CCDA, entiende que al hablar de los principales logros, en estos 60 años, académicamente hablando, es la continuidad de su oferta educativa.



“El más grande logro es su continuidad, a pesar de los años sigue existiendo y sigue siendo un ícono de Santiago, sigue dando las mejores clases, motivando a los estudiantes a que sean bilingües, a que sean parte de una comunidad mayor, que no sea solamente su cultura, porque no es solamente el inglés lo que enseñamos, sino la cultura norteamericana, a interactuar con diferentes entidades”, afirma con orgullo Helena.



Aunque la matrícula bajó en la pandemia, la entidad no desapareció, sino por el contrario, esto los ayudó a crear otro programa, el online program que todavía sigue, y la entidad continúa con su doble programación.



“Nuestros programas están dirigidos a diferentes edades porque entendemos que cada grupo aprende diferente y con diferentes actividades, tenemos el programa Children, Juniors, universitarios, adultos y adultos intensivo, aunque todos giran en aprender inglés, se enseñan dependiendo de la edad”, explica Helena.



Responsabilidad social



Desde noviembre del 2011 el CCDA inició el programa de responsabilidad social: Curso Técnico para Analista de Call Center, en el cual se preparan jóvenes bachilleres entre 18 y 22 años, que no tienen la posibilidad de continuar sus estudios para insertarse en el mercado de los contact center.



Helena informó que en un futuro cercano iniciará dos programas sociales, uno con el Instituto de Formación Técnico Profesional para contact center, en un principio con estudiantes que ya saben inglés, y luego otra camada que va a ir aprendiendo como si tratara de una inmersión.



“Daremos un sinnúmero de enseñanzas de cómo manejarse en la empleomanía, no es solamente en inglés que van a tomar inmersión, sino cultura americana, cómo organizarse en la oficina, cómo va contestar un teléfono en contact Center, para ser más productivo en el área que le van a asignar”, detalla Helena.



Adelantó que muy pronto van a comenzar un secretariado bilingüe en inglés, en el que capacitarán jóvenes de escasos recursos para que puedan tener un trabajo digno, donde puedan desarrollarse en diferentes áreas, no solamente sentarse en un escritorio a tomar el teléfono en inglés.



“También tenemos el American English Lounge, un centro para profesores donde los estamos entrenando constantemente, la Embajada ha facilitado los fondos para que exista este centro, donde profesores de Santiago y del Cibao puedan venir a buscar recursos sin tener que pagar por ellos, también la Embajada está encargada de dar talleres y nosotros estamos entrenados para dar el Teachers training world certification”, explica la directora académica.