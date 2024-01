La investigación constituye un componente fundamental de la Universidad del siglo XXI. La PUCMM en sintonía con esa visión creó el Centro de Estudios Caribeños adscrito a la Vicerrectoría de Investigación e Innovación con la misión de desarrollar investigaciones, publicaciones y eventos de carácter interdisciplinario sobre El Caribe y República Dominicana, con el propósito de permitir un mejor conocimiento de nuestros pueblos, así como el establecimiento de puentes de cooperación entre nuestro país y la comunidad caribeña, en el marco de una visión amplia, integradora y multilateral.



El Centro inició su andanza en el 2012 bajo la dirección de la Dra. Mukien Sang. En el transcurso del año que acaba de finalizar se dio continuidad junto al Decanato de Postgrado al Doctorado en Historia del Caribe coordinado por la destacada historiadora Mukien Adriana Sang. En noviembre se sustentaron de manera satisfactoria tres tesis del programa y los estudiantes de la tercera cohorte iniciaron la fase de investigación con un cuerpo de directores de tesis nacionales e internacionales altamente preparados. En sintonía con el objetivo de fortalecer la formación de diversos profesionales, continuó el proceso de formación de los docentes del sector público que están cursando la Maestría en Historia Aplicada a la Educación y en el campo electoral los profesionales que están cursando la Maestría en Administración y Estudios Electorales.



El Centro coordina tres cátedras que con sus actividades apoyan y fortalecen los estudios del Caribe y los programas académicos. En el 2023 en el marco de la Cátedra de Cultura Caribeña Carlos Dobal y como parte de las actividades del proyecto Connected Worlds se realizó en febrero la conferencia “Valoración de la forma en la expresión poética afrolatinoamericana contemporánea” dictada por la Dra. Sara Carini investigadora y docente de la Università Cattolica del Sacro Cuore, Milán, Italia. A su vez, la Cátedra de Literatura Caribeña René del Risco Bermúdez realizó en septiembre la conferencia “Desafíos de la identidad en la globalización y la digitalización” dictada por el poeta, ensayista y Premio Nacional de Literatura Dr. José Mármol. Por último, la Cátedra de Estudios Caribeños Frank Moya Pons, organizó la conferencia “Albergando la libertad: llegada y legado de las migraciones afroamericanas en la bahía de Samaná en el siglo XIX” dictada por Matthew Alexander Randolph candidato a doctor en Historia en la Universidad Stanford, California, Estados Unidos y Becario Fulbright.



La participación del Dr. Antonino Vidal (actual director); la Dra. Mukien Sang (asesora) y de los demás investigadores del Centro en seminarios y congresos internacionales constituye un aspecto relevante no solo por la internacionalización sino también por el fortalecimiento de la red académica que genera. Participaron en el Seminario de Estudios Históricos y Antropológicos, Campeche México; Seminars: Cities on both sides of the Atlantic. International Seminar on Urban History in Spain and Latin America, IH-CSIC, España; Seminario Internacional Las Metáforas del Poder: Espacios, conexiones y fortificación en el mundo hispánico, Universidad de Cádiz, España. También, en Journée de etude ConnecCaribbean, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, París, Francia; Seminario Internacional de Estudios del Caribe, Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena de Indias, Colombia; VII Congreso Internacional de Estudios del Caribe; VII Conferencia Internacional de Estudios del Caribe de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe-ACOLEC y en el IV Congreso Internacional Mundos Indígenas: territorios, territorializaciones y saberes ancestrales en fronteras en la Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia.



Además, en las Jornadas de Historia Caribeña, IH-CSIC, España; y en las conferencias que organiza la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero/Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Carolina, Puerto Rico; el Programa Nacional para la Promoción de la Ética (PROETICA), República Dominicana y el doctorado Sociedad y Cultura Caribe, Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia.

La participación en proyectos nacionales e internacionales forma parte de los ejes centrales del Centro y cuyos resultados han sido fructíferos. A nivel nacional se desarrollaron varios proyectos y a nivel internacional como parte del proyecto Connected Worlds que coordina la Dra. Consuelo Naranjo y que incluye 10 países, 15 instituciones participantes y 84 investigadores se realizaron varias estancias de investigación en Francia y España. Fruto de estas estancias se publicaron diversos artículos en revistas indexadas de alto impacto, así como capítulos de libros. En el marco del mismo proyecto, se desarrolló en julio la conferencia “La aventura de la investigación: el diccionario biográfico de los italianos a Centroamérica” dictada por el Dr. Dante Liano de la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán, Italia. En agosto, se desarrolló el Seminario Economía, Política y Sociedad en el Caribe; y en octubre junto al Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe se organizó el Seminario Internacional “Procesos migratorios venezolanos en el Caribe: los casos de República Dominicana y Colombia”.



Finalizó el proyecto “El Caribe y los desafíos ante los efectos del COVID-19” realizado en el marco del Plan Operativo Plurianual endosado por la Delegación de la Unión Europea y la Ordenadora Nacional de los Fondos Europeos para el Desarrollo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). El proyecto tenía como objetivo general analizar los desafíos que supone el COVID-19 para la economía, el medio ambiente y la integración de los países del Caribe. De los tres trabajos el primero lo realizó la Dra. Jacqueline Laguardia Martínez, responsable de abordar la parte económica con el trabajo “Impactos económicos de la COVID-19 en los PEID caribeños: desafíos al desarrollo y estrategias para la recuperación”. El tema ambiental lo trabajó el Ing. Juan Roberto Suriel Guzmán en el segundo trabajo con el tema “Impacto del COVID-19 en el medio ambiente y los recursos naturales del Caribe” y la parte de integración regional fue desarrollada por el Dr. Jonathan Palatz con el trabajo titulado “Impacto del COVID-19 en la creación de una región cognitiva para la integración caribeña y centroamericana (caso SICA RD)”.



Ciertamente la participación en diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales, el desarrollo de congresos y seminarios, las múltiples conferencias dictadas en América, Europa, y África, la ejecución de diversos programas académicos, el establecimiento de redes de investigación académica y la presencia de investigadores realizando estancias de investigación ha permitido el fortalecimiento de la imagen del Centro como un referente a nivel regional. En el año 2024 el Centro seguirá transitando el camino del conocimiento y la investigación en el Gran Caribe.

Centro estudios caribeños. PUCMM. Connected Worlds: The Caribbean, Origin of Modern World. “This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska Curie grant agreement Nº 823846. Dirigido por Consuelo Naranjo Orovio desde el Instituto de Historia-CSIC”.