Angélica Hernández ya tiene 14 años como bailarina profesional, lo cual agradece a su padre quien tomó la decisión de que iniciara las clases de ballet y jazz a los 7 años. De sus estudios, recuerda con agrado cómo sus profesores siempre estuvieron al tanto del avance y mejora de todos los estudiantes. Al pasar los años decidió empezar a expandir sus conocimientos en diferentes áreas de la danza, tanto dentro como fuera de la academia BalleTeatro donde ahora imparte clases de baile en los niveles de “Pre Ballet” y “Ballet Básico”. Allí, se encarga de tratar de que sus estudiantes consigan una mejor coordinación motora, alimenten su creatividad en el baile y crear una buena confianza en cada uno de ellos. Además, hoy en día Angélica Hernández forma parte de un grupo de baile de “Kpop”, el cual ha ganado varias competencias tanto a nivel nacional como internacional.

¿Cuáles consideras que son los rasgos más importantes que debe tener un bailarín?

Considero que lo más importante que debe tener no solo un bailarín, si no toda persona, es disciplina y mucha perseverancia. Dedicarse al baile o solo realizarlo por hobby es algo un tanto complicado y con retos, por lo cual es muy importante que cuente con eso.



¿Cuáles son los puntos positivos y negativos de tu trabajo?

Como punto positivo puedo comentar el hecho de que estoy haciendo lo que amo y me apasiona. Como punto negativo está lo demandante que es esta área físicamente y mentalmente.



¿Cuál ha sido tu mejor experiencia como bailarina y por qué?

Mi mejor experiencia fue en el momento en el cual di el paso de poder pertenecer a la compañía de la academia, siempre me había hecho ilusión de poder bailar con las personas que me inspiraron a ser una mejor bailarina, así como también estaba emocionada por los nuevos retos que venían con este gran cambio.



¿Cuántas horas al día le dedicas a las lecciones de baile?

Ahora mismo, debido a los estudios solo puedo dedicarle 2 horas en el fin de semana a impartir clases, luego de estas puedo tener ensayos de algunas 4 a 5 horas, esto en el mismo día.



¿Cuántos estilos prácticas, cuáles son, cómo los describes y con cuál te sientes mayor identificada?

He practicado ballet clásico, contemporáneo, jazz, neoclásico, pero ninguno me llena y me identifica de la manera que lo hace el ballet.



¿Cuál ha sido la formación que has recibido para convertirte en la bailarina que eres?

Conté con la dicha de tener unos maravillosos profesores, siendo algunos de ellos Wilbert Beltré y Ariesky Castro en la parte del jazz; Vanessa Sepúlveda y Katherine Acosta fueron algunos de mis profesores también. Pero quienes más marcaron mi formación y puedo decir que son responsables de la bailarina que soy hoy en día fueron las maestras Ximena Quintana y Carla Fauchard.



¿Presentaste algun inconveniennte en tus inicios en el baile?

Puedo decir que si, ya que la decisión de iniciar fue de mis padres, era un ambiente completamente nuevo para mí, y antes de eso nunca había tomado una clase de baile. Todos los días era un reto nuevo y una meta que lograr, pero nunca podré terminar de agradecerles el que lo hayan hecho.



¿Describe la mejor actuación que hayas realizado, qué aprendiste y qué recuerdos guardas?

Creo que mi mayor actuación fue en “El Árbol de la Vida” en 2019, no porque fuera mi mejor actuación, sino porque esa fue mi primera presentación formando parte de la compañía BalleTeatro. Además, lo especial que fue compartir el escenario aunque solo fuera por un segundo con la maestra Ximena Quintana y mi profesora Carla Fauchard.



¿Cómo te aseguras para mantenerte lo suficientemente fuerte y en forma para rendir?

Siempre que puedo, trato de realizar las clases junto con mis estudiantes, ya que además de mantenerme en forma, los puede inspirar a lograr sus metas. Otra cosa es que siempre trato de hacer ejercicio y bailar cuando tengo tiempo libre.



¿Además de bailarina, a que otra actividad se dedica?

Además de ser bailarina y profesora de la academia, estoy completamente dedicada a mi carrera universitaria. en la academia imparto los niveles de Pre Ballet y Ballet Básico. Me encargo de tratar de que mis estudiantes consigan la mejor base posible para los siguientes niveles. También, de que puedan conseguir una coordinación motora, alimenten su creatividad en el baile y crear una buena confianza en cada uno de mis alumnos.

Opinión

Lo más importante que debe tener no solo un bailarín, sino toda persona, es disciplina y mucha perseverancia”.

Gratitud

Quienes más marcaron mi formación y son responsables de la bailarina que soy fueron las maestras Ximena Quintana y Carla Fauchard”.