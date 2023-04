Doctor friqui, envuelto en una gran sonrisa que nos roba la atención, Paco Hernández se ha convertido en la sensación más orgánica de las redes sociales españolas, como especialista de cómics con más de 4 millones de seguidores y suscriptores divididos entre TikTok (@pacohdez77), Instagram (@pacohernandezs), Twitch (pacohdez77) y YouTube (De todo un Paco). Cercano, amable y sencillo expresa que, aunque creía que no, su vida ha cambiado bastante. Desde invitaciones a actos, conocer a otros creadores de contenidos y autores que nunca pensó, pasó a darse cuenta de que era reconocido por la calle, incluso en París, donde estuvo de viaje hace unos días y tuvo el placer de conocer a seguidores que le hablaban con mucho cariño. Nos cuenta que ahora mismo está escribiendo un libro sobre superhéroes y una novela sobre una historia que hace tiempo quería contar. Te invitamos a conocer un poco más sobre este gran escritor.

¿Cómo comienza tu amor por los cómics?

Desde pequeño leía cómics. En mi colegio, los viernes por la tarde era el día de la biblioteca. Nos dejaban escoger libros para leer o para llevar a casa. Había una revista de historias cortas de cómics llamada “Cavall Fort” y me encantaba leerla. Después todo lo relacionado con personajes con capa roja y que volasen.



¿Por lo general tienes una camiseta de Superman. Es él tu personaje favorito, por qué?

No lo van a creer, pero no tuve mi primera camiseta de Superman hasta los 38 años. Ni idea de la razón por la cual no compré una antes, quizá no era tan sencillo encontrarlas, no al menos en mi ciudad. Sí, es mi personaje favorito porque es el más correcto. Es el que más me gusta, además de sus poderes, ya que inspira a hacer lo correcto.



¿Cómo empezaste a escribir?

A los 10 años ya cogía la máquina de escribir de mi hermana y hacía mis historias cortas e incluso las grapaba. Luego escribía y dibujaba mis mangas, después participaba en revistas de manga, luego a los 30 años hacía fan-fiction online sobre superhéroes.



¿Eres guionista de cómics, creador de contenido, además de ser doctor en Marketing y Comunicación Audiovisual. Cuál es tu mejor alter ego?

Lo mezclo como puedo, pero siempre intento buscar un hueco para escribir. No sé si es mi mejor alter ego, pero es el que más me gusta y con el que disfruto más.



¿En tu concepto, qué le falta a Marvel que a DC le sobra y viceversa?

En cómics creo que a DC le falta la “estabilidad” que tiene Marvel. Los eventos de DC de las últimas décadas no solo han sido un peligro para los nuevos lectores, sino que incluso una confusión tremenda para los que llevamos años leyendo. Si a nosotros nos cuesta a veces aclararnos con la continuidad de DC, no quiero ni imaginar un nuevo lector. Marvel por otro lado, y en mi opinión tiene un punto fuerte y débil a la vez que son los mutantes. Hay multitud de personajes muy interesantes, pero publican demasiadas colecciones con demasiados grupos y es increíblemente fácil perderse. A veces incluso es obligado seguir varias colecciones de mutantes a la vez para saber qué está ocurriendo y creo que eso no debería ser así.



¿Cuándo y cómo te surgió el deseo de colgar este tipo de contenido?

Desde inicio del 2000 ya tenía un blog y un programa sobre manga en la radio de mi ciudad. El tema de TikTok llegó de casualidad, ya lo tenía, me ayudaba a relajarme en verano que es cuando más trabajo tengo, pero no tenía nada subido. Así que un día, en noviembre de 2020 decidí coger unos videos de Instagram sobre preguntas de cómics y superhéroes y subirlos a TikTok. Al día siguiente había pasado de 91 seguidores a más de 10.000.



¿Cómo evalúas la preponderancia que está teniendo el género de superhéroes para el cine?

Me parece genial, porque han terminado desarrollando un nuevo género que estaba, de alguna forma apartado y en cierto modo maltratado. La carrera de un actor podía hundirse o ser encasillado así fuera el resultado de la película. Es indiscutible que los beneficios económicos generados han ayudado a la industria en general, pero no es un hecho agradecido y encima sigue siendo criticado como si de una amenaza se tratase. Cuando se realizan ese tipo de juicios lo que estás haciendo es, indirectamente insultar al espectador como si no tuviera buen gusto, como si no pudiera por sí mismo decidir qué ir a ver a un cine.



¿Qué personaje que aún no haya salido en la pantalla grande te gustaría ver superhéroe o no?

No quedan muchos y algunos incluso acaban de ser anunciados por James Gunn: Swamp Thing, Robin, entre otros.



¿Qué opinas y cómo evalúas las publicaciones de cómics últimamente en Europa?

Estamos viviendo una época dorada pese a que los autores no ganan lo que deberían y no sean tratados como deben en cuanto a derechos como trabajadores por cuenta propia en cada país. Pese a ello, se están produciendo continuas obras de gran interés y de una calidad increíble en cuanto a dibujo, guión, composición, color… No hay género que se le resista al cómic, independientemente de su formato. Hay autores haciendo y sobresaliendo en todo. Además, las editoriales mayormente tratan el material con sumo cuidado y, como si no fuera suficiente con la calidad del contenido, la de la edición va mejorando año tras año.



¿Fuiste seleccionado como uno de los 100 “influencers” más importantes de España en el 2022, según Forbes. Cómo supiste la noticia?

Lo supe porque un conocido me envió un recorte por Instagram. El problema es que ese conocido coge fotos mías y a veces realiza montajes de humor. Así que pensé que era una broma y no hice caso. Tardé muchas horas hasta darme cuenta que no lo era, sobre todo porque comenzó a felicitarme mucha gente y entonces vi que era cierto en la web de Forbes. Mi compromiso siempre es el mismo, pero no puedo negar que la inyección de energía y ganas fue tremenda. De hecho, al día de hoy, y eso que han pasado dos años, me cuesta creérmelo.

