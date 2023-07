Este centro cultural, ubicado en Puerto Plata, fue reconocido por el Ministerio de Cultura e incorporado a la Red Nacional de Museos del Estado

El Museo Taíno César Estrella Bruzzo fue creado con el propósito de contribuir al desarrollo del municipio de Puerto Plata, el pueblo que vio nacer a su fundador, el doctor César Estrella Bruzzo.



Este museo, que lleva el nombre de su fundador, el doctor en medicina y arqueólogo aficionado César Estrella Bruzzo se levantó en una casa antigua, construida hace más de 60 años, que era de su padre Octaviano Estrella Madera, el primer médico de Guananico. Aquí se exhiben elementos del estilo victoriano de los siglos XIX y XX en la República Dominicana.



Además, se destaca la naturaleza dominicana, muebles de caoba, maderas preciosas endémicas del Caribe, colección de fósiles, huesos y algunas reliquias que muestran la vida familiar de los antiguos habitantes de la isla: los taínos.



“El hito de esta colección arqueológica y antropológica está conformado por objetos relacionados al poblamiento precolombino de la isla”, explicó a elCaribe el doctor Estrella Bruzzo.



Según informó, el propósito del museo es mostrar una reconstrucción y explicación de las sociedades indígenas de la isla, desde las pre-cerámicas hasta la taína, “cultura dominante en la época de los conquistadores”. Asimismo, ofrece una breve visión de las épocas de la colonia y la neocolonia.



Estrella Bruzzo, sabiendo que el ámbito geográfico influenciaba en el desarrollo cultural, tuvo siempre presente recolectar piezas características de la formación del paisaje de la isla, por eso es que en su constante búsqueda de testimonios del pasado hizo que su colección esté en constante crecimiento y contribuya a salvaguardar un material que, de otra forma, se perdería en las labores cotidianas de la población.



Explica que para muchos visitantes resulta extraño que, siendo médico y no arqueólogo, haya dedicado su vida a crear este museo con piezas que fue recolectando desde los 10 años.



“Cuando me preguntan cómo siendo médico me he dedicado a este museo, les digo que no tengo ningún familiar que le guste la arqueología y sin embargo desde niño estaba por los campos y ríos buscando fósiles, piedras de rayo y las llamadas caritas de indios”, dijo Estrella Bruzzo. Asimismo, dio testimonio de que fueron varios directores del Museo del Hombre Dominicano, conocedores de esta importante colección arqueológica y antropológicas quienes les aconsejaron crear este museo.

Alexa Voss, antropóloga, quien ayudó a montar el museo.

Colección



El Museo Taíno César Estrella Bruzzo alberga objetos personales y osamentas del pueblo Taíno, una galería de fósiles, dientes de tiburones de la especie Carcharodon Megalodonte, un tiburón prehistórico que nadaba en todos los mares del planeta y que estubo presente en la República Dominicana durante el mioceno y extinto desde hace 1.5 millones de años. También, cuentan con dientes de otros animales como el manatí.



Otros fósiles son la famosa Pecten, una especie marina conocida por ser el símbolo de la empresa gasolinera Shell; costillas de manatí, erizos, entre otros fueron encontrados por Estrella Bruzzo durante los años en que recorría la isla en busca de testimonios del pasado.



Además, el museo cuenta con objetos de la época colonial como sables, armas de fuego, piezas de cerámica y tiene una habitación con objetos familiares, así como cuadros con fotografías ampliadas de los lugares visitados por Estrella Bruzzo.



En el museo se destaca también un cañón de bronce, que fue rescatado por buzos de las aguas de la Bahía de Samaná, “que probablemente es del buque español llamado Guadalupe que se hundió allí por un huracán por los años de 1700”.



El doctor Estrella Bruzzo refirió que también se exhiben varios sables españoles que se usaron en la Guerra de Restauración de 1844, así como algunas armas de fuego antiguas”.



Otros atractivos históricos



En las paredes del museo se observa un despliegue de fotos del entorno natural de la isla, se observan además, desde los cuchillos de sílex, fabricados por los primeros habitantes de la isla hace unos 6000 años, hasta la cerámica taína del pueblo que encontró Colón a su llegada en el siglo XV.



Particularmente interesante es que las osamentas animales y humanas están también presentes. Se cuenta con varios cráneos con la típica deformación intencional que practicaban los taínos. Este material hizo posible demostrar la existencia de la sífilis venérea en la isla en la época precolombina.



“En esta provincia de Puerto Plata, este es el único museo Taíno de importancia, y si hablamos del Cibao completo, diría que este pequeño museo solo es superado por el del Centro León”, consideró Estrella Bruzzo.



Además, agregó que el Museo Taíno César Estrella Bruzzo fue reconocido por el Ministerio de Cultura e incorporado a la Red Nacional de Museos del Estado. Varias de sus piezas han participado en exposiciones internacionales y son punto de referencia para arqueólogos y otros investigadores científicos

Recolección de objetos antiguos

Según explicó el doctor Estrella Bruzzo, durante su niñez recorría la isla en busca de piezas y objetos antiguos que luego, con el pasar de los años lo llevarían a crear el Museo Taíno César Estrella Bruzzo.

Asimismo, recordó que cuando salía a esa búsqueda, su padre que también fue médico comentaba con sus amigos que “su hijo iba para el monte a buscar piedritas”.



“El caso fue que no pude estudiar arqueología y estudié medicina por el ejemplo de mi padre, pero en mis vacaciones y fines de semana me dedicaba a esa búsqueda, porque eso era lo que me gustaba y con los años ya tengo un museo”, precisó el doctor.

Descripción

Este museo alberga objetos personales y osamentas de los primeros habitantes que encontró Colón a su llegada en el siglo XV”.