¿Tuvo Unamuno que ver en la reelección de Trujillo?

¿Por qué Unamuno apoyó a Franco cuando este le dio un golpe de estado a la ll República e instaló la dictadura más cruel y sangrienta en España?

Miguel de Unamuno es uno de los escritores de más relevancia del mundo cultural español. Vasco de pura cepa, consiguió una cátedra en la Universidad de Salamanca después de obtener su diploma en Filosofía y Letras y presentar su tesis sobre lingüística.

En Salamanca impartió griego porque no había nadie que lo hiciera en una ciudad de apenas 25 mil habitantes, de los cuales 400 eran estudiantes de esa universidad, donde solo había 35 catedráticos.

El lenguaje narrativo de Unamuno es avanzadísimo para su época aunque no superó, en términos de contenido al de Benito Pérez Galdós y mucho menos al de León Felipe, quien no domó leones en un circo, de la misma manera que Pío Baroja no jugó baraja nunca.

Unamuno logró la Rectoría con 36 años de 1900 a 1914.

La vecindad con Francia influyó para los grandes cambios que exigía aquella España, solo que más que la monarquía, el gran poder español lo constituía la Iglesia cuyas zapatas se habían solidificado con la Inquisición de los reyes católicos y bajo el mando de Tomás de Torquemada, una gigantesca maquinaria de terror y crueldad, como lo presenta magistralmente Milos Forman en su película “Los Fantasmas de Goya”. Pero la monarquía sabía de su fragilidad por lo que Alfonso Xlll usó la carta militar y es donde entra Primo de Rivera, quien tampoco pudo evitar, en 1931, el avance de las ideas civilizadas.

El periodo del 31 al 36 es muy importante para España porque es la primera vez que se da un gran salto ideológico y social. Primo de Rivera es objeto de burlas y es considerado “el tragitonto del Ganso Real, Padrón de ignominias y sin más seso que un grillo”. En este periodo Unamuno es nombrado “Alcalde honorario de Salamanca” y vuelve a ocupar su puesto de rector de la universidad. Además fungió como diputado.