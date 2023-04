Durante el tiroteo, el joven Manuel Antonio Figuereo, de 16 años, fue alcanzado por una bala en la cabeza que terminó con su vida

Al cumplirse hoy 49 años de la manifestación política que celebraban los partidos integrantes del Acuerdo de Santiago, donde fueron heridos más de 20 personas y una perdió la vida durante una balacera, la Zona Retro rememora los acontecimientos sucedidos la mañana del 29 de abril del año 1974.



Génesis del desorden



La balacera fue iniciada por personas que acompañaban una caravana del Partido Reformista que atravesaba en ese momento el lugar donde se celebraba la manifestación, en la cabecera del Puente Francisco del Rosario Sánchez. Muchas de las personas que dispararon usaban cascos rojos.



Horas antes de iniciar la manifestación del Acuerdo de Santiago, una avioneta sobrevoló la multitud y lanzó volantes en favor de la reelección del Presidente Joaquín Balaguer.



Media hora después, personas con cascos rojos pasaron rápidamente por el lugar donde se encontraba la manifestación y realizaron disparos con armas cortas. Para ese entonces se comentaba que existía la llamada “Guardia Roja”, de fijación oficialista, que se distinguía por el uso de cascos de ese color.



Reacción de los manifestantes



A raíz de lo antes sucedido, los disparos a la multitud, miles de simpatizantes del Acuerdo de Santiago se lanzaron en persecución de los hombres con cascos rojos, lanzándoles piedras que ocasionaron daños no solo a sus atacantes, sino también a los edificios multifamiliares ubicados en las proximidades.



Luego del incidente, retornó la calma, pero minutos después hubo mucha expectación cuando un camión lleno de soldados pasó por el puente repleto de simpatizantes del Acuerdo.



Los manifestantes le facilitaron el paso al camión para que transitara por el lugar mientras estos le aplaudían. Los soldados mantenían sus armas en alto y lucían serenos.



Más tarde, los oradores improvisaron sobre un camión de volteo una tribuna desde donde comenzaron a hablar. Cuando hablaba él señor Pablo Rafael Casimiro Castro, candidato a senador del Distrito Nacional por el Acuerdo, pasó sobre el puente una caravana de vehículos encabezada por el sindico Estrella Rojas.



Al pasar los vehículos, cuyos ocupantes esgrimían armas largas y cortas, los simpatizantes del Acuerdo de Santiago, gritaban consignas antigubernamentales. En ese momento se escuchó el sonido de un disparo y un simpatizante de la oposición rodó al suelo tras recibir un balazo en el muslo derecho.



Este hecho originó un incidente de grandes proporciones. Mientras los integrantes de la caravana disparaban sus armas, los del Acuerdo de Santiago les lanzaban piedras, persiguiendo los contrarios hasta la mitad del puente Sánchez. La mayoría de las personas fueron heridas en ese lugar.



En ese momento los manifestantes del Acuerdo se apoderaron del carro de placa oficial 0-100, el cual voltearon e incendiaron. Dicho automóvil fue abandonado por miembros de la caravana y se dijo que era propiedad del dirigente reformista Fernando Lancer.



Cuando los reformistas lograron recorrer un intervalo fuera del alcance de las piedras, comenzó otra balacera. En ese momento, un sargento de radiopatrulla, disparó varias ráfagas con una carabina Cristóbal. Se dijo en ese entonces, que el agente intervino como acción de respuesta ya que la guardia roja le disparo y él contestó.



El sargento agotó sus municiones y levantando el arma se entregó a un grupo de oposicionistas. Este fue llevado a la tribuna, y entregado junto con su arma a los dirigentes del Acuerdo que se encontraban allí. Se dijo que los dirigentes oposicionistas, encabezados por el doctor José Francisco Peña Gómez, secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), entregaron al sargento al jefe de la Policía brigadier Rafael Guillermo Guzmán Acosta, en el Palacio de la institución.



Victimas



Manuel Antonio Figuereo, de 16 años, recibió un balazo en la cabeza lo que terminó con su vida y fue pisoteado por la multitud que trataba de huir del tiroteo.



Figuereo quien residía en el barrio Gualey, en el número 162 de la calle Oscar Santana, murió mientras era trasladado al hospital.



En ese entonces, el periódico El Caribe había recibido una lista con los nombres de 20 personas heridas a balazos, pero hubo informes de que el número pudo aumentar.



En esta línea, se supo que posterior a la balacera, un número indeterminado de personas sufrieron heridas en una pedrea que se había suscitado. Entre los lesionados figuraba Ángel Gatón Peña, quien, según informaciones extraoficiales en ese momento, era oficial de la Marina de Guerra, fue herido de una pedrada en la cabeza mientras presuntamente participaba en la caravana reformista encabezada por el síndico Juan Estrella Rojas y otros funcionarios del Gobierno.



Peña vestía de civil, fue reconocido del grupo por llevar un gorro rojo. Portaba una pistola calibre 45 y fue curado en el hospital Doctor Francisco Moscoso Puello, desde donde fue despachado poco tiempo después.



Dirigentes reformistas



Acompañando las diferentes caravanas se encontraban los lideres reformistas: señor Ramón A. Font Bernard, director general de la radiotelevisora estatal, doctor Leonardo Matos Berrido, administrador de la compañía de seguros San Rafael; doctor Ricardo Ricourt, secretario administrativo de la Presidencia y Roberto Victoria.



Violencia contra la prensa



Un yip de placa 400-470, propiedad del matutino Listín Diario, resultó con el vidrio trasero roto. Se afirmó que miembros de la llamada “guardia roja” lo atacaron a pedradas, mientras transportaba a dos personas heridas de bala.



Antonio Felipe, chofer del yip, dijo que el vehículo había recibido “una lluvia de piedras”. Orlando Figueroa, reportero del Listín Diario, declaró a periodistas de El Caribe que, también fue tiroteado por la llamada “guardia roja”.



Por su parte, él señor Pedro Adames Abreu, director del quincenario El Caritativo, registrado en Interior y Policía con el número 1075, fue despojado de su cámara por los mismos guardias, quienes destrozaron la cámara pese a que el periodista ya se había identificado. Dicho incidente ocurrió mientras Adames Abreu auxiliaba a un herido.



En adición a esto, periodistas de El Caribe calcularon que en la manifestación del Acuerdo de Santiago, que no concluyó a causa del desorden, fue hasta ese momento una de las más nutridas de la campaña electoral. Confirmando varias decenas de miles de personas.



Posición



Los oradores resaltaron que los partidos firmantes del Acuerdo de Santiago no concurrirán a las elecciones si el gobierno no ofrecía “condiciones mínimas” para participar en los comicios.



La señora Carmen Mazara viuda Gómez había comentado que, quedó demostrado que los partidos que conformaban el Acuerdo de Santiago contaban con el apoyo del pueblo.



Y por otro lado, señaló que los grupos políticos que se aglutinaron en el llamado bloque de la Dignidad Nacional “con sus actuaciones estaban sirviendo al balaguerismo reeleccionista”.



En esta línea, el señor Guarionex Lluberes Montás dijo que el pueblo dominicano estaba organizado completamente entorno al Acuerdo de Santiago.



“Con esta demostración de fuerza, de poder, que se ha dado hoy aquí, abriremos las puertas que nos ha cerrado el Presidente Balaguer”, expresó Lluberes.



En ese sentido, había señalado que los partidos firmantes del Acuerdo de Santiago querían la paz, la revolución y conservaban el deseo de que la ley se aplique a todos por igual.