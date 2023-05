La modificación a la Constitución de la República ha estado presente en todo el trayecto de nuestra historia política. Desde la Constitución de Juan Pablo Duarte, proclamada el 6 de noviembre de 1844, que prohibía la reelección de manera consecutiva, hasta la actual que debe pasar por un proceso sistemático para ser aprobada o rechazada

Luego de la elección del Presidente Antonio Guzmán en 1978, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), su figura alcanzó grandes niveles de poder, lo que motivó al mandatario a tener aspiraciones de reelegirse como presidente, acciones que iban alejadas de los valores e intereses del partido ya que una de sus promesas de gobierno era introducir un proyecto de ley que incorpore la no reelección en la Constitución, lo que no se cumplió y generó conflictos entre los perredeístas.



En ocasión de cumplirse esta semana 43 años de esa lucha política parlamentaria, la página Zona Retro rememora los acontecimientos y situaciones surgidos en el ámbito político sobre este tema y las figuras y partidos a favor y en contra del proceso de reelección y reforma de la constitución.



Génesis



La mañana del 20 de mayo de 1980 se dio inicio en la Cámara de Diputados el debate sobre el proyecto de convocatoria de la Asamblea Constituyente que discutiría una serie de reformas a la Constitución de la República, entre ellas la reelección presidencial.



Ante esta iniciativa, el doctor José Francisco Peña Gómez hizo algunos pronunciamientos en un discurso que pronunció en el programa Tribuna Democrática, en ese entonces el órgano radial del PRD. En su discurso, criticó la reelección y enfatizó el deber de los perredeístas de oponerse a esa posición.



Peña Gómez dijo que “no es tan fundamental la reelección para el partido como lo es la unidad, porque cualquier tentativa de llevar al PRD a sostener una reelección o prolongación implicaría su división automática”, al mismo tiempo reconoció la fuerza que tenía el Presidente Guzmán en ese momento.



En ese sentido, indicó a los legisladores del PRD a recordar los lineamientos básicos de esa organización en contra de las reelecciones presidenciales y advirtió que el partido podría aplicar sanciones a cualquiera que “se atreva” a votar contra la reforma constitucional que estableciera el principio de la no reelección presidencial.



Según Peña Gómez, la división del partido representaría su derrota, una derrota deshonrosa porque sería causada por una traición a su propio programa de Gobierno.



Peña Gómez dijo que la Cámara de Diputados será el escenario de un acontecimiento de transcendencia política, donde se conocería la propuesta de convocatoria de una Asamblea Constituyente hecha por los diputados del PRD en cumplimiento de una resolución del Comité Ejecutivo Nacional perredeísta.



En esta línea, aclaró que toda reforma constitucional debe ser autorizada por una ley ordinaria, que no puede ser observada por el Presidente de la República. En dicha ley se determinarían los artículos que la Asamblea se propone modificar.



Explicó que, el primer paso es la convocatoria de la Asamblea Constituyente que debe ser aprobada por ambas cámaras, antes de que los constituyentes se reúnan 15 días después para discutir las reformas que se llevarían a cabo.



Seguido de eso, enfatizó que el objetivo de la conversación era la prohibición de la reelección presidencial, pero que la reforma constitucional no debe limitarse a ese punto, sino que también se podría revisar otros intereses como la inamovilidad de los jueces, previa depuración de los mismos, la creación de los senadores vitalicios, la designación de un tribunal de Garantías Constitucionales y la consagración de la propiedad de la tierra como un derecho exclusivo de los dominicanos.



PRD y la reelección



La posición del PRD era tajante en cuanto a la reelección presidencial, por más de 40 años fue un principio integral de los programas de gobierno e incluso llegó a formar parte de sus lemas de campaña.



Según los principios del partido en el programa de gobierno que fue aprobado en la Novena Convención Nacional se había establecido claramente como primer punto la prohibición de la reelección presidencial. Programa que fue leído en la Convención Nacional y ningún perredeísta se opuso.



En esta línea, en la Sexta Convención Nacional se había acordado luchar en contra la reelección que había proclamado el ex presidente Joaquín Balaguer.



Peña Gómez citó textualmente la siguiente frase “la historia de la República Dominicana está ahí, como ejemplo de los males que ha acarreado la reelección presidencial, que es la institución que ha servido para cohonestar las ambiciones de nuestros tiranos”.

Vista de la Cámara Baja sesionando en 1980, donde se aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que introduciría cambios a la Carta Magna. Grupos de militantes perredeístas invaden el balcón para el público en la Cámara Baja tras iniciarse el debate para realizar la reforma constitucional. Vista general de la sesión de los Diputados en el Congreso donde se debatía el proyecto de ley que introduciría modificaciones a la Constitución.

La Asamblea Constituyente



La sesión se había iniciado con la presencia de 84 legisladores, de los cuales, 48 eran perredeístas, 33 reformistas, dos del Movimiento Acción Socialcristiano (MAS) y uno independiente. De los cuales durante la votación solo quedaron 56.



El presidente de la Cámara, licenciado Hatuey De Camps, había calificado de “enemigos del pueblo” a los que pretendían boicotear la sesión.



Los artículos de la Constitución de la República que serían modificados por la Asamblea Constituyente serían los número 8, 21, 23, 49, 51 55, 63, 78 y 107. El proyecto propuso también la supresión de los artículos 121 al 124 y la inclusión de otro que crearía un tribunal de Garantías constitucionales.

De Camps dispuso que la votación fuera nominal en el artículo sobre la prohibición de la reelección presidencial, de modo que los diputados expresaran en público si lo favorecen o no. Fue aprobado a unanimidad, pasando a una segunda lectura.



Desacuerdos



A pesar de ser aprobado en primera lectura y ser acogido en segunda, grupos de manifestantes perredeístas se reunían tanto en el parqueo del Congreso como en los pasillos de la Cámara de Diputados coreando consignas contra la reelección y con carteles alusivos a esta.



Por su parte, el ex presidente Balaguer dijo que la posición del Partido Reformista (PR), sobre el proyecto de posibles modificaciones a la Constitución de la República no es ni rígida ni de oposición, cree que el mismo debía ser cuidadosamente estudiado por el tiempo que sea necesario.