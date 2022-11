El paso de «La Última Vuelta World Tour» por Santo Domingo incluyó un mensaje de Daddy Yankee a la juventud dominicana. Y lo hizo en vivo, en tarima, ante un estadio Olímpico Félix Sánchez a casa llena.

«Óyeme, RD. Ustedes conocen mi historia. A todos esos chamaquitos que estén ahora. Si usted es estudiante, si usted es músico, si usted es deportista, usted nuevo empresario. Lo que esté haciendo en esta vida. Usted está viendo un testimonio que empezó de 0.0 en la pobreza. Y si usted me está viendo aquí esta noche, significa que mañana usted puede lograr sus sueños. ¿Oyó?, no lo olviden» fue el mensaje que Daddy Yankee que arrancó ovaciones al público dominicano.

Las emociones dominaron por completo los episodios del concierto de Daddy Yankee en República Dominicana. Incluso, el mismo Yankee tuvo unos instantes en que las emociones lo paralizaron en el centro del escenario. República Dominicana lo ovacionó con tanto fervor que se quedó paralizado mientras las palabras se le quedaron atascadas como un nudo en la garganta. Pero luego tomó un respiro y finalmente habló al llegar el silencio.

“Yo me siento embajador de esta tierra aunque no haya nacido aquí. Gracias familia, los quiero mucho, quiero que lo sepan. Para mí significa mucho que en esta despedida que estoy haciendo de mi carrera, ustedes me sigan queriendo con ese amor. Quiero que sepan que es reciproco familia”, dijo visiblemente emocionado.

El mensaje de Daddy Yankee a la juventud dominicana además extendió su agradecimiento a toda la fanaticada dominicana por su apoyo en todos sus años de carrera.

«Mucho de mi éxito se lo debo a República Dominicana. Espero que en esta nueva etapa me sigan acompañando, ahora como un ciudadano que quiere aportar y servir a este país en ámbitos humanitarios, como lo hemos venido haciendo desde hace 10 años (a través de su fundación). Y que cuándo me vean en la calle me ofrezcan una «bandera», un «mangucito», un «mofonguito», un arroz con habichuela y un cafecito y me hagan sentir el hombre más feliz del mundo» expresó Daddy Yankke con una reverencia a los dominicanos en la parada más «aplatanada» de su gira mundial.