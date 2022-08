El sorprendente parecido entre Shakira y la nueva novia de Piqué

The Sun ha revelado la primera imagen de la nueva novia de Piqué, Clara Chia Marti, de 23 años, que muestra su parecido innegable con la cantante colombiana y expareja del jugador, Shakira.

La foto le está dando la vuelta al mundo. Según algunos medios, Piqué quiere formalizar su relación con su nueva pareja, motivo por el que ya la ha presentado a sus padres. Pero no solo eso, también afirman que Clara ya conoce a los hijos de Gerard, Sasha y Milan.

«Se la presentó a los padres ya, pero hay un detalle. Shakira vive en una casa, está la piscina y después está la casa de los padres de Piqué. Entonces Shakira quiere construir un muro para no ver a los suegros y tapar a la nueva novia de Piqué», fue la declaración de uno de los conductores de Chisme No Like.

Allegedly, she works as a bottle girl at la traviesta when they met and then into a relationship, then @3gerardpique gave her a job at kosmos so they can continue their secret liaison.