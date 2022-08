Email it

Esta tonalidad, aunque arriesgada, promete brindarle un aire llamativo a las estancias en esta temporada

Cada quien se identifica en la decoración con un estilo. Lo mismo pasa con los colores. Aunque el naranja no es de los favoritos a la hora de decorar, se encuentra en la lista de opciones en esta temporada.



El color naranja es un color que transmite energía y que anima. Por ello, cada día se está utilizando más a la hora de decorar las diferentes estancias de los hogares. Puede resultar un tanto agresivo si no se utiliza de manera correcta, pero si queremos llenar de luz y alegría una estancia es un color muy utilizado y apropiado.



Personalidades asociadas al naranja



Las personas asociadas con el color naranja son dinámicas, trabajadoras, comunicativas, extrovertidas, divertidas, sociables y enérgicas. Por todas las características anteriormente descritas, el color naranja, con quien mejor encaja es con las personas jóvenes. Es por ello que resulta perfecto para habitaciones juveniles. Otras estancias para las que puede ser un color ideal son la sala, la cocina y los exteriores. En los negocios también es recomendable este color sobre todo los enfocados al giro de tecnología como agencias de publicidad.



¿Cómo combinar?



El color naranja o anaranjado, se lleva con ciertas tonalidades mejor que con otras. Sus compañeros ideales son el blanco, el beige y el gris, con estos tres se pueden obtener muy buenos resultados.

También suele acompañarse de rojo, amarillo o verde, pero no debe abusarse en objetos grandes. Por otra parte, se acompaña con azul, su complemento, aunque siempre con abundante blanco presente.



En las habitaciones de adolescentes o jóvenes, el color naranja se puede combinar con otros colores como el verde manzana, el celeste o el rosa. La aplicación de estos colores resalta aún más con muebles modernos y detalles juveniles en cortinas y otros accesorios.



En la sala de estar se pueden utilizar tonos naranja como colores marrones, terracotas y naranja pálido. Utilizar un naranja fuerte en la sala también es posible si contrarrestamos la intensidad con la combinación del gris, negro y marrón.



Recuerda que se escogen las tonalidades más vibrantes y luminosas para espacios donde se desee crear un ambiente dinámico, en cambio los tonos tierra y apagados para espacios serenos y un más elegantes.