Es más que una tendencia. Es una filosofía japonesa que busca crear espacios auténticos y relajados

En los estilos decorativos siempre hay algo nuevo que aprender y algo nuevo que experimentar. Cada modelo tiene sus características, las cuales persiguen diversos objetivos. El Wabi-Sabi, aunque no es nuevo, no todo el mundo lo conoce. Es más que una tendencia, es una filosofía japonesa, cuyo objetivo es crear interiores basados en la autenticidad y la tranquilidad. Esta tiene tres ideas básicas:



*Nada es perfecto

*Nada es permanente

*Nada está completo



Según la filosofía, Wabi se deriva de la raíz wa, que se refiere a la armonía, la paz, la tranquilidad y el equilibrio. Mientras que el espíritu Zen se personifica en una persona Wabi, es decir, que se conforma con muy poco, está libre de codicia, de indolencia, de ira, y comprende la sabiduría de la naturaleza. De ahí parte qué tonalidades, accesorios y mobiliario a utilizar.



Paleta de colores esenciales



En Wabi-Sabi se utiliza una paleta compuesta por colores tierra, beige, ocres, blancos y las sombras de grises. Tonos simples pero íntimos, que dan personalidad a los interiores y que evocan una sensación de seguridad.



Hablamos de los tonos propios de la naturaleza, de las rocas, la madera, esos colores que nos rodean cuando nos encontramos en lugares que nos aportan tranquilidad y bienestar: la playa, el desierto, la montaña…



Materiales a utilizar



Los materiales deben ser madera, cerámica, mármol, piedra y vidrio. Si encuentras materiales que no están perfectamente diseñados ¡no te preocupes!, ya que encajan perfectamente en esta ornamentación. Ahora bien, el plástico está prohibido, así que no lo uses.



Objetos antiguos y la artesanía



La autenticidad es fundamental en este estilo. Por esto, busca accesorios hechos a mano y artesanales para decorar tu hogar. Si tienes accesorios de otras culturas es momento de hacerlos lucir.



Así mismo, la naturaleza juega un papel importante en la decoración estilo Wabi-Sabi para casas pequeñas. Decora con plantas y flores en la cocina, sala y baño. Además, utiliza objetos antiguos, desgastados o heredados.