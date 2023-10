La CEO de la comunidad de moda Fashion Freak Club, Marielle Araujo presentó su colección que lleva el mismo nombre en la gran pasarela del República Dominicana Fashion Week 2023, con un despliegue de música y mucha moda.

RDFW2023 Fashion Freak

Fashion Freak

Esta es la primera colaboración con diseñadores emergentes qué apoyados con la moda sostenible, se unieron la marca STILO by MJ por María José Ulloa marca de jeans junto a la diseñadora Chris Juliette Peguero creadora de la marca “Artypical”, quienes presentaron a través de sus diseños pintados y creados totalmente a mano, la originalidad y la modernidad en arte bajo el estilismo de Yamileth M Díaz de The Style Builder Studio.

RDFW2023 Fashion Freak

El objetivo principal de la propuesta es continuar fortaleciendo la exposición de los talentos emergentes con piezas creadas con Denim y complementos artesanales.

RDFW2023 Fashion Freak

Con la colaboración de marcas como Yset Apparel, Crochet Stuff, AM Accesorios por Alexandra Marrero, Kulty, Carolina Hernandez y los lentes de Pink About it.

Más de 40 estilos fueron lanzados en esta presentación, que estuvo motivada por influencers de moda, las cantantes Lú Polanco, Patty M, Melody Astacio y Rosaly Rubio, un sinfín de jóvenes que trabajan para la industria de la moda en la República Dominicana.

Araujo aprovechó el escenario del RD Fashion Week una plataforma que ofrece la oportunidad para que nuevos talentos de la industria tanto modelos como diseñadores, se aperturen en el mercado de la moda.

Este desfile contó con el patrocinio de El Nuevo Diario, RTVD, TUCASARD, Michels Pizzas RD, Smartick.