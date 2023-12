Si el estilista cumple con analizar y diagnosticar el cabello antes de aplicar un producto, tiene el éxito garantizado

Una decoloración inapropiada crea lesiones en el cabello. Cuando esto ocurre, el pelo se vuelve chicloso (pegajoso), poroso y se cae, así lo describió el estilista Fernández Expósito, durante un encuentro con elCaribe en el marco de los 70 años de la marca Salerm Cosmetics.



El estilista español con más de 30 años de experiencia aseguró que ese tipo de procedimientos y que te quemen el cabello, genera muchos traumas en el afectado. “Si mentalmente no estás a gusto con tu cabello; te lo queman o te decoloran de manera inadecuada, te genera un trauma, y cuesta trabajo de arreglar”, manifestó, y dio como única solución cortar el cabello.



Para evitar esta mala práctica, Expósito llama a mirar, analizar y a diagnosticar el cabello. “Hay que mirar la reacción que pueda dar el producto, y evitar a toda costa que sea negativa. Cuando eres profesional y tienes la desgracia de encontrarte un problema así, es muy malo”, destacó, señaló también que si esos primeros pasos se cumplen es más difícil equivocarse. Además, subrayó que existen distracciones como hablar por teléfono y la rapidez en la faena, lo que despista al profesional de lo que tiene que hacer.



En su ejercicio y como formador en academias, Expósito orienta a los estilistas a usar los productos con criterio, lo que significa analizar y diagnosticar.



Los que ponen y los que aplican el producto



“Hay dos tipos de personas a la hora de utilizar un tinte: unas son las que ponen el tinte y otras las que los aplican. Las ponedoras son como las gallinas, ponen el huevo y se van. Mientras que la persona aplicada se preocupa por las cosas y determina sus funciones a través de las características. En mis formaciones, yo les pregunto: ¿qué personas quieren ser, aplicadores o ponedores?”



Transformación capilar



Según el experto en belleza, normalmente, el producto técnico genera una transformación en texturas, formas y colores.



“En el tratamiento encuentras las texturas, mientras que las formas en la queratinas, líquido para rizar, etc; y, en los colores, todo lo que es decolorantes”, indicó.



Elección de productos



Para elegir un producto, te tiene que gustar cómo huele, su textura y la sensación que genera después de aplicarlo. “Eso es lo fundamental. Nosotros a la hora de fabricar productos en Salerm siempre miramos que disponga de buen olor, textura, tacto, imagen… todo lo que sea punto sensorial hace que el cliente se sienta identificado con el producto y sienta la necesidad de utilizarlo”, expresó.



¿A qué apuestan?



De acuerdo con Expósito, están apostando al tratamiento en todos sus conceptos. “Apostamos al mantenimiento, a la recuperación de la hebra, al tratamiento para aportar brillo. Hemos reestructurado todas las familias que teníamos; mejoramos tratamientos, bajo un criterio mucho más cosmético y con mejores resultados”, destacó.



Sus años de experiencia



Expósito siempre encuentra el éxito en la diversión de su trabajo. “Hay gente que cuando se levanta dice: “Uy, otra vez es lunes”. Mis amigos me preguntan: ¿Cómo te puede gustar ir a trabajar? Pues eso es lo que me mantiene cada día y me la paso bien (entre risas). Ahora, la voy a pasar mal cuando me jubile, porque el trabajo es parte de mi vida”, concluyó sobre su profesión.