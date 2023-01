Según la nutrióloga Keila Guzmán, las personas deben evitar seguir las dietas restrictivas y rápidas

Tras incurrir en los excesos por las festividades muchas personas desean bajar de peso de manera rápida y efectiva. Sin embargo, lo importante es adoptar un estilo de vida saludable que contribuya con el bienestar físico de las personas.



Para la nutrióloga clínica Keila Guzmán, siempre al comenzar el año tenemos en nuestro “check list”, bajar algunas libritas y llegar al peso ideal como resultado de comer más saludable.



“Cada año que pasa posponemos. Nos falta un poco de fuerza de voluntad y de persistencia en el camino. Hay quienes empiezan y no persisten en el camino y no obtienen los resultados tan anhelados; mientras que otros sí logran la meta, pero al cabo de varios meses recuperan esas libritas perdidas, y en otros casos, hasta duplican las libras que perdieron”, expresó la nutrióloga.



Según Guzmán, hay que recordar que un estilo de vida saludable no sólo nos ayuda a perder peso, “lo más importante es que contribuye a reducir el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y la obesidad”.



La clave para no abandonar la dieta



¿Por qué abandonan la dieta? De acuerdo con Guzmán, simplemente porque realizan cambios temporales, en vez de que perduren en el tiempo. “No se recomienda solo hacer dietas y menos que sean restrictivas, sino es llevar un estilo de vida saludable que perdure en el tiempo, realizar ejercicios tres veces por semana y dormir por lo menos 6-8 horas”.



Errores que se cometen



Estar a dieta, sostuvo Guzmán, nunca debe ser sinónimo de pasar hambre, por el contrario, nuestro cuerpo nos agradece cuando cambiamos nuestros hábitos alimenticios.



Entre los errores, según Guzmán, figuran:



-Realizar dietas muy restrictivas. Esto generará más ansiedad y no será sostenible en el tiempo. Por eso la importancia de aprender a comer y balancear nuestra alimentación.



-No dormir las horas necesarias. El sueño o descanso es una parte primordial cuando se trata de pérdida de peso y de mejorar nuestro estilo de vida.