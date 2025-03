El sector se está redefiniendo mediante el uso de nuevas tecnologías, materiales innovadores y diseños más eficientes

El sector construcción tiene un impacto significativo en el medio ambiente debido a la gran cantidad de recursos que consume, la producción de residuos, la emisión de gases de efecto invernadero, y la explotación de materiales naturales, dijo a elCaribe Juan Pablo Escobar, gerente general de Kinnox.



“Esto se puede mitigar de distintas formas, una de ellas, según Escobar, es promover el uso de acero en las construcciones, siendo el material más reciclable en el mundo. Este material minimiza el impacto medioambiental y es capaz de sostener todo tipo de cargas”, expresó.



La declaraciones fueron a propósito del lanzamiento de la línea en favor del medio ambiente de galvanización de alambre.



¿Qué hace que los materiales de construcción sean sostenibles?

Los materiales sostenibles se caracterizan por su bajo impacto ambiental a lo largo de su ciclo de vida. Esto incluye la selección de materiales que provienen de fuentes renovables, que son reciclables, y que requieren menos energía para su fabricación y transporte. También es importante que estos materiales tengan una mayor durabilidad, lo que reduce la necesidad de reemplazo frecuente. Ejemplos incluyen madera certificada, hormigón reciclado, acero galvanizado de baja emisión como es el nuestro.



¿Por qué es crucial la sostenibilidad en la construcción?

La sostenibilidad es crucial en todos los sectores productivos, no solo la construcción, ya que el empresariado y la ciudadanía en conjunto debemos esforzarnos en preservar nuestro medio ambiente para las futuras generaciones que vivirán en la tierra. En la construcción podemos incorporar principios sostenibles reduciendo significativamente el impacto ambiental y mejorando la eficiencia en el uso de recursos, lo que es esencial para enfrentar los desafíos del cambio climático. Además, la construcción sostenible ofrece ventajas económicas a largo plazo al reducir los costos operativos de los edificios y promover el bienestar de las personas que habitan o trabajan en estos espacios. Por eso nos enorgullece presentar nuestra línea de galvanización 100 % ecológica, libre de químicos y combustibles fósiles dañinos para el entorno.



¿Cómo la sostenibilidad está redefiniendo el futuro del sector?

La sostenibilidad está transformando el futuro de la construcción al promover un enfoque que no solo considera el beneficio económico, sino también el impacto social y ambiental de los proyectos. Se está redefiniendo el sector mediante el uso de nuevas tecnologías, materiales innovadores, y diseños más eficientes que priorizan la reducción de la huella de carbono. A nivel turístico vemos mas menudo el concepto ecológico para hoteles Airbnbs, ya que cada día que pasa las personas somos más sensibles al tema del cambio climático.



¿Qué beneficios o ventajas tiene la construcción sostenible en el país?

Los beneficios son miles, pero entre las primeras ventajas que podemos plantear mejorar el nivel de impacto ambiental que recibe la zona o comunidad donde se construye disminuyendo la huella de carbono, el uso de recursos naturales y la generación de residuos. Las construcciones sostenibles mejoran la calidad de vida de quienes viven y los rodean ya que los edificios sostenibles suelen ser más saludables, con mejor ventilación, calidad del aire y materiales no tóxicos, lo que mejora la calidad de vida de los habitantes y reducen los costos en la construcción de materiales como el cemento y la madera que son los que producen el mayor impacto medioambiental.



¿Qué innovaciones podemos encontrar en el mercado?

En el mercado se pueden encontrar el uso de materiales ecológicos, donde muchas veces parten de la materia prima reciclada permitiendo disminuir la huella de carbono. Técnicas de construcción como edificios y casas modulares permiten una construcción más rápida y eficiente, con menos residuos. Otra innovación son las tecnologías de eficiencia energética donde ya podemos ver construcciones inteligentes con sistemas de energías renovables, la integración de paneles solares no solo en el sector empresarial, pero a nivel de viviendas es algo que esta surgiendo cada vez con mas fuerzas.



¿Qué métodos y materiales están sustituyendo a los convencionales para un impacto amigable con el medio ambiente?

En el sector construcción hemos podido visualizar el uso de cemento ecológico para reducir las emisiones de CO2 al igual que la búsqueda de fuentes de energías renovables. Varios métodos y materiales están sustituyendo a los convencionales para reducir el impacto ambiental. El uso de materiales reciclados está reemplazando los materiales vírgenes. En cuanto a los métodos, las técnicas de construcción modular y la prefabricación están ganando popularidad, ya que permiten reducir el desperdicio y el tiempo de construcción, minimizando el impacto ambiental. Además, se están utilizando alternativas al cemento tradicional, como el concreto ecológico, que incorpora materiales reciclados o subproductos industriales, y que tiene una huella de carbono más baja.