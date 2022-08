RD Models obtiene varios títulos en concurso internacional

Email it

Los modelos de RD Models participaron en el certamen Miss y Míster Hispanoamérica Internacional que se efectuó el 6 de agosto en Bayahíbe, La Romana, República Dominicana.

Durante la celebración del concurso, bajo la dirección y producción de Juan Laporte, los modelos Kelvin Peñaloza y Merlin Familia, de la agencia RD Models que preside Aníbal Brito, se alzaron con los títulos Universal Models Look 2022 y MR. Pettit Universal Models Look 2022, respectivamente. Además, el modelo Starlin Montero obtuvo una mención especial como Míster Fotogénico.

En la competencia, los modelos, que se enfrentaron a otras nacionalidades, demostraron dominio de la pasarela y su creatividad al presentar un básculo.

Discurso de los modelos de RD MODELS

Durante la celebración, Peñaloza expresó que: “A mí también me llena orgullo representar al país que con tanto amor y orgullo me abrió las puertas y formar parte de lo que es RD Models. Gracias a mis dos directores Anibal Brito y Junior de la Rosa por la oportunidad, son los mejores. Y sí, venezolano de nacimiento y dominicano de corazón. En ese certamen no sólo gané un título, sino también una bonita experiencia”.

Familia dio gracias a los esfuerzos de su director nacional Aníbal Brito, quien se encargó de su preparación para las diferentes etapas del concurso, así como también a Juan Laporte director internacional. “Agradezco a mi familia, a mis amigos, y de manera muy especial a mi pueblo y a todas las personas que me brindaron su apoyo de una forma o de otra. Sus buenos deseos y expresiones de cariño fueron mi motivación durante toda la travesía”.

Mientras que para Starlin Montero el haber participado en este certamen marcó un antes y un después en su vida. “Conocí personas maravillosas y sentí el apoyo de mi país. Agradezco a mi director Aníbal Brito y a todas esas personas que siempre estuvieron apoyándome. Para mí fue más que un placer poner el nombre de la República Dominicana en todo lo alto en la categoría Mister Teen”.