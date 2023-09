La Miss República Dominicana 2023, Mariana Downing, aseguró durante una rueda de prensa que tiene los valores, la esencia y la luz de los dominicanos.



Tras las críticas por ser la nueva soberana del Miss República Dominicana y no dominar el idioma español, Mariana dijo sentirse mal por lo que evita las redes sociales para mantenerse enfocada.



Para ganar la corona, la modelo de 27 años que nació en la provincia Sánchez Ramírez, pero se crió en Miami, reveló que tuvo que empezar de cero: aprender a caminar en tacos, dominar la pasarela, a maquillarse. Para lograrlo, trabajó durante 20 horas sin parar. “Soy muy disciplinada, y tengo un equipo igual de disciplinado. Ahora vamos a trabajar más duro, en especial con Magali Febles”.



Al ser abordada por este diario sobre por qué se interesó por representar al país y no a Inglaterra de donde es oriundo su padre, explicó que desde pequeña ama República Dominicana y se siente orgullosa de esta tierra. “Amo mucho mi país y voy a trabajar muy duro; también para aprender a hablar mejor el español”, expresó.



Añadió que su mamá es dominicana y fue quien le inculcó los valores del país. “Tengo los valores, la esencia y la luz de los dominicanos. Siempre he estado muy orgullosa de ser dominicana”.



Sobre la provincia que la vio nacer, Sánchez Ramírez, recuerda que las personas allí son muy unidas. “Cada vez que venía de vacaciones todo lo hacía con mi familia: cocinar, comer mangú y cacao. También disfrutaba mucho de la playa”.



Las duras críticas a Magali Febles



Año tras año, la directora del Miss República Dominicana, Magali Febles, se enfrenta a duras críticas cuando eligen a la Miss, situación que describe como difícil. Con respecto a los ataques que está recibiendo Mariana Downing, recordó que otras misses dominicanas han pasado por lo mismo como Andreina Martínez, Clauvid Daly y Kimberly Jiménez.



“En un país donde no quieren a su candidata, o donde la critican, siempre están buscando destruir el ánimo de la candidata. Ninguna candidata puede trabajar en el Miss República Dominicana si no cumple con los requisitos. Porque si gana y va a Miss Universo, la van a devolver, y yo cumplo con las reglas”.



“No sé cómo Dios me da las fuerzas para poder estar aquí soportando difamación, injurias, calumnias…todas las ocurrencias de las personas que quieren tener más seguidores o crear más sonido con mi nombre. He trabajado muy arduo para crear una plataforma para empoderar a las jóvenes que vienen a este concurso”, manifestó Febles.



En ese mismo orden, les recordó a sus detractores que del concurso siempre han salido jóvenes que luego están en los medios de comunicación, en la actuación, en el Gobierno. “Son muchachas que las entrenamos durante varios meses para que ellas logren encaminar sus vidas de una manera que las haga exitosas”, expresó al ser abordada por elCaribe.



Asimismo, destacó que le han hecho bullying, lo que describió como horrible. “Ustedes no saben las veces que lloro en mi casa. Me frustro tratando de hacer lo mejor para este país y no lo valoran”.



Febles enfatizó que Mariana cumple con los requisitos para competir, aunque tenga lagunas en el idioma español por el hecho de que se crió en otro país. Sin embargo, aseguró que la beldad está enfocada en aprender más el idioma.