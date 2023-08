Hay estudiantes emocionados por ver a sus compañeros, mientras que otros se encuentran ansiosos por el nuevo reto

Las emociones son una reacción ante situaciones que significan algo para la persona y para los chicos no es la excepción. Así lo expresó Danel Alexandra Nouel, quien se desempeña como psicóloga y terapeuta familiar en Centro Vida y Familia.



En esta época de regreso a clase, según Danel Alexandra, podremos ver alumnos entusiasmados por volver a ver a sus compañeros, otros ansiosos por un nuevo reto que implica pasar de grado y quizás algunos tristes porque inician un año escolar en un nuevo centro educativo. “Sin importar la emoción, ya sea agradable o desagradable, debemos permitirle al niño o adolescente sentir y promover una buena gestión emocional con ayuda de los familiares y docentes”, aconsejó la terapeuta.



Tras iniciar las clases: ¿qué puede afectar la salud mental de los estudiantes?



Tras iniciar las clases existen algunas situaciones que se pueden dar en el recinto escolar que pueden afectar la salud mental de los estudiantes como acoso escolar, dificultades de aprendizaje no identificadas, exclusión social, abuso de poder, cambio de centro educativo sin previo aviso, violación de los derechos del estudiante, entre otras circunstancias a fines, sostuvo la también especialista en estrés y agresión. “Es importante recordar que este tipo de suceso tendrán X tipo de impacto en la salud mental del menor dependiendo de la frecuencia, intensidad y exposición de este”, aclaró Danel Alexandra.



Algunas señales de riesgo que pueden ayudar a los padres a identificar si su hijo está pasando por una situación difícil son, de acuerdo con la galeno, procrastinación, cambios constantes en el estado de ánimo, expresa pensamientos catastróficos, autolesiones, consumo de sustancias o alcohol, irritabilidad e impulsividad, aislamiento de su círculo social cercano, falta o exceso de apetito, entre otros a fines.



“Hay que recordar que estas observaciones se deben tomar en cuenta con seriedad y no de manera aislada, considerando frecuencia e intensidad. De ser necesario puede orientarse con el psicólogo escolar del instituto o buscar ayuda de un psicólogo infantojuvenil”, destacó.



Asimismo, añadió: “Si tu alumno o hijo presenta algunas de estas señales de riesgo te recomiendo: primero, mantener un tono de voz adecuado y utilizar frases del estilo “estoy aquí para ti” o “¿cómo puedo ayudarte?; segundo, brindarle un espacio seguro para conversar donde les recuerdes que eres un ente de confianza, que pueden expresarte lo que sea y que estás ahí para ayudar; tercero, no hagas amenazas si no te quiere contar a la primera, esto provocara que se sienta inseguro”, explicó.



Otras sugerencias más específicas que pueden ayudar es incentivar charlas psicoeducativas para los estudiantes, charlas psicoeducativas para los padres y profesores, evaluación y seguimiento del estudiante por parte del departamento de psicología o terapia psicológica externa.



Una buena salud mental



Para la especialista, gozar de una buena salud mental es indispensable en cualquier etapa del desarrollo del ser humano. “Abrir espacios donde se puede psicoeducar de inteligencia emocional, aplicar ejercicios que estimulen funciones cognitivas, dinámicas de grupos y actividades físicas o recreativas pueden ser algunas de las tantas formas de incentivar en conjunto un aprendizaje y la salud mental”, puntualizó.

Hábitos

Algunos hábitos que pueden incluirse en la rutina del niño o adolescente que puede beneficiar su salud mental están: actividades extracurriculares, reducir el tiempo en pantallas, rutina de sueño, meditación, calendarios estudiantiles para planificación, etc.