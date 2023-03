Email it

La moda masculina logró en la alfombra roja una combinación entre lo tradicional y la vanguardia que demostró que ellos sí saben de tendencias

Trajes a la medida, entre lo tradicional y la vanguardia lograron destacarse en esta nueva edición de Premios Soberano 2023.



Los hombres se van siempre a lo seguro innovando con detalles en sus outfits. En el caso de los hombres no importó a qué género musical se dedican, tanto merengueros, bachateros, como urbanos, apostaron por trajes acordes a la ocasión y a su estilo.



Sorprendió el protagonismo que tomó el rosa en los hombres, un color que no gozaba de la preferencia de ellos. Sin embargo, vemos como en grandes premiaciones es tomado en cuenta para el buen vestir. Figuras como Juan Carlos Pichardo, Marko y Monólogos Miguel, hicieron buen uso de este matiz.

Los colores



No solo apostaron a colores pasteles, también a vibrantes. Las agrupaciones como Chiquito Team Band dieron un aura de alegría y diversión con el azul, el rojo vino, el blanco, el rosado y los estampados.



Por otro lado, el Grupo Extra apostó por una gama similar que incluyó el naranja, el verde y el fuscia. Un detalle por resaltar es que el calzado deportivo con el que combinaron estos atuendos les agregó personalidad al lucirlo.



Los lentes fueron otro elemento al que los artistas y figuras del entretenimiento recurrieron para complementar sus atuendos.



En esa misma tónica, el presentador Jhoel López modeló vestido de negro completo para dar protagonismo a un blazer rosado fucsia, un vivo estilismo del diseñador dominicano José Jhan.



En la selección de vestuarios, los hombres fueron muy atrevidos, usaron desde atuendos modernos y futuristas, caracterizados por el uso del plateado y la extravagancia. Bulova, fue un vivo ejemplo de ello, al vestir de blanco completo con detalles plateados y lentes alusivos a una era futura, diseñado por Keyther Estévez.



Jomari Goyso demostró el porqué es el experto en moda, al llegar vestido de negro en tela de cuero, con una chaqueta larga, que lo hicieron lucir entre lo extravagante y lo casual, gracias a Giannina Azar.

La combinación que usó Dj Adony fue muy certera. Con un traje rosa con botones y detalles de seda pasó por la alfombra cautivando a los presentes.



Mientras que otros alborotaron lo tradicional. Con unas rayas naranja neones sobre su blazer negro, el comunicador Anthony Tejada dio un toque diferente en la moda masculina de la mano Wilson Alcequiez.



Asimismo, figuras como Frank Perozo, Ala Jaza y Pavel Núñez, destacaron con sus atuendos aunque permanecieron en lo tradicional. En cambio, el urbano Shelow Shaq combinó su estilo con la elegancia valiéndose del azul marino y de los brillos.