Estreno de la 2da temporada de House of Dragons, spin-off de Game of Thrones

House of Dragons, el spin-off que relata los acontecimientos que ocurren antes de la trama de la icónica serie medieval Games of Thrones, se estrenó el pasado mes de agosto del 2022. No obstante, ya se ha estado filmando la segunda temporada y ya tendría una fecha confirmada para su estreno.

En medio de la huelga de guionistas y actores en Hollywood, los fans de Game of Thrones creían que el spin-off y su segunda temporada se iban a ver afectados por este problema que está azotando contundentemente a la industria del entretenimiento.

No obstante, dado que la serie es de origen británico y que se está rodando en el Reino Unido, los actores y la producción no han dejado de filmar la segunda temporada de House of Dragons, por lo que a mediados de octubre ya estará completamente culminada.

Ahora, se han estado divulgando varios rumores sobre su posible fecha de estreno. Y aunque se habla mucho de algún período del año 2024, los fans quieren saber una fecha exacta.

Hasta ahora, el estreno de la segunda parte del spin-off de Game of Thrones, se pueda dar durante el mes de junio del próximo año. Así, lo fans finalmente ya tienen un indicio de la fecha en que finalmente estaría llegando esta nueva etapa de la historia.

House of Dragons promete alargar su éxito en la plataforma de HBO, por lo que sus seguidores están a la expectativa de lo que pueda desarrollarse en la segunda temporada del spin-off de Game of Thrones.