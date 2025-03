ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo. Los músicos Samuel Brea, baterista dominicano, y José Montano, saxofonista cubano, finalizarán su Licenciatura en Música Contemporánea en la UNPHU con un concierto pregrado el próximo 10 de abril a las 7:30 p.m. en la sala de eventos de M33 Estudios de Audio.

Este evento será evaluado por un jurado de la universidad, encabezado por Sly de Moya, director de la Escuela de Música de la UNPHU.

Ambos artistas, con destacadas trayectorias en la música profesional, estarán acompañados por músicos invitados que enriquecerán la propuesta musical de la noche. Los artistas invitados incluyen a Luis Roca (trombón), Eliezer Paniagua (saxofón), Ronald Feliz (saxofón) y Mabel E. González (voz). También participarán los cantantes Yohan, Chalía y Helppi Smith, quienes aportarán su talento para esta velada única.

Sobre los músicos:

Samuel Brea: Joven baterista, comenzó su carrera de manera empírica, sintiendo desde pequeño un fuerte deseo por tocar instrumentos, específicamente la batería.

A lo largo de su carrera, ha trabajado con renombrados artistas nacionales e internacionales, como Adalgisa Pantaleón, Maridalia Hernández, Eddy Herrera, Manny Cruz, Techy Fatule, Danny Rivera, Diomary La Mala, Jandy Ventura, Yohan, Omar Quezada, Daniel Santacruz, Pavel Núñez, Gustavo Rodríguez, Wason Brazobán (siendo parte de su banda oficial), entre otros.

Además, Brea ha sido músico en importantes producciones teatrales, como Mamma Mía (ganadora Soberano 2025), In the Heights, Jesucristo Súper Estrella y ha participado en eventos destacados como músico en Premios Soberano, festivales Corona Sunset, Isle of Light, Color Vibe, así como en producciones musicales presidenciales. Su trayectoria lo ha consolidado como un músico versátil, capaz de tocar en una amplia variedad de géneros y escenarios.

José Montano: con una carrera que abarca varios continentes, comenzó sus estudios en la Escuela Nacional de Arte (ENA) en La Habana, Cuba, y ha sido parte de agrupaciones de renombre. Ha compartido escenarios con grandes artistas nacionales e internacionales como Gilberto Santa Rosa, Manny Cruz, Santiago Cruz, Andy Montañez, Pavel Núñez, Maridalia Hernández, Gustavo De Hostos, Eddy Herrera, Diomary La Mala, Techy Fatule, Pasión Vega, y muchos más. Entre 2017 y 2019 fue músico de la Orquesta Internacional Amadeus, radicada en España.

En República Dominicana, ha sido músico de la Banda Musical del programa de televisión 2 Night por la Noche (2023), y ha participado en festivales de jazz como el Festival de Jazz en Tenares con Montano Band, y en Casa de Teatro con Patricio Bonilla y Jazz Combo. También ha trabajado en videos musicales de Wason Brazobán (Le Tengo Pena A Mi Alma) y Manny Cruz (Qué Rico es el Merengue y El Hombre Divertido). Montano fue profesor de saxofón en la Central Music Academy (2019) y en Cuba, formó parte de la Orquesta de Arnaldo y su Talisman (2014-2019) y la Orquesta de Pablo FG (2019).

Además, fue profesor de saxofón y música de cámara en la Escuela Profesional de la Música en Pinar del Río, Cuba (2012-2015). En este concierto, estrenará dos temas de su próximo disco, consolidando su éxito en la música contemporánea.