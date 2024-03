Eva Arias, Miss República Dominicana 2010, revela su estado de salud

La actriz, locutora y ex Miss República Dominicana 2010, Eva Arias, dejó a sus seguidores en vilo al revelar que se encuentra bajo licencia médica y en absoluto reposo.

En una publicación reciente en su cuenta de Instagram, Eva Arias compartió un pequeño mensaje, acompañándola con un pedido a sus seguidores.

«Si no me ven ni escuchan, es porque estoy bajo licencia médica, en absoluto reposo. Por favor, nunca he pedido esto, pero oren por mí».

El mensaje de Eva Arias generó una ola de preocupación entre los internautas. La beldad no proporcionó detalles sobre la naturaleza del problema de salud que enfrenta en estos momentos.

Seguidores le expresaron su apoyo y solidaridad, a la vez que esperan ansiosos por más información sobre su situación de salud.

Eva Arias, conocida por su participación en certámenes de belleza, pasarela y cine, mantiene una carrera activa en los medios de comunicación como panelista en el programa The Morning Beat de la emisora Space 103.3 FM de RCC Media.

Sin embargo, este giro inesperado generó una pausa en sus actividades, sumiendo a sus seguidores en la incertidumbre y llevándolos a especular sobre la gravedad de su condición.