Para su año inaugural, los asistentes al Festival reservaron más de 3.000 entradas para experimentar este nuevo movimiento que ha tenido lugar en el 77º Festival de Cannes.

Las obras seleccionadas fueron En amour, Evolver, Human Violins: Prelude, Maya: the Birth of a superhero, Noire, TELOS I. También: The Roaming y Traversing the Mist.

Cada una utilizó una variedad de tecnologías y técnicas para allanar el camino a nuevos métodos de narración de historias.

“Con la Competencia Inmersiva, el Festival de Cannes muestra una nueva forma de arte que se basa en parte en la herencia del cin», dijo Thierry Fremaux.

Para el director general del festival «Este enfoque está en línea con nuestro deseo de explorar nuevas historias y nuevas experiencias».

Y recordó: «Esta no es la primera vez que el Festival de Cannes exhibe una obra inmersiva. En 2017 se presentó en la Selección Oficial Carne y Arena de Alejandro González Iñárritu, y fue un gran éxito».

«Hoy en día, el medio es más maduro y una vez más somos pioneros en nuestro enfoque, ofreciendo al arte inmersivo un lugar de honor en el Festival». Expresó que contó con «una selección de 8 obras en competencia y una ceremonia de premiación organizada por un jurado internacional».

«El Concurso Inmersivo es una continuación de los valores originales del Festival, explorando nuevas historias con las nuevas herramientas disponibles», dijo por su parte Elie Levasseur, Director del Proyecto del Concurso Inmersivo.