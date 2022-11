Toda una generación tarareó y bailó al son de Flashdance What a Feeling, aquella canción cantada por Irene Cara en la película que provoca evocaciones mágicas de los que eran jóvenes en los años 80.

Irene Cara, ganadora de dos Oscar y Grammys Awards, ha muerto el viernes.

La noticia fue dada a conocer por su representante.

No se han dado a conocer las causas de su deceso. Solo se sabe que la encontraron muerta en su casa.

“No puedo creer tener que escribir esto, y mucho menos dar la noticia. Por favor, compartan sus pensamientos y recuerdos de Irene. Estaré leyendo todos y cada uno de ellos; y sé que ella estará sonriendo desde el Cielo. Ella adoraba a sus fans”, dijo.

Sosteniendo el Oscar por la canción de Flashdance What a Feeling en 1983 (Fuente externa)

“La familia de Irene ha solicitado privacidad mientras procesan su dolor”, expresó su representante, Judith Moose. Y concluyó: “Era un alma bellamente dotada cuyo legado vivirá para siempre a través de su música y sus películas”.

¿QUIEN ERA IRENE CARA?

Irene Cara tenía 63 años y vivía en Florida, aunque había nacido en Nueva York el 18 de marzo de 1959.

Irene Escalera era su nombre real. Fue actriz, cantante, bailarina y compositora. No solo su canto sino su baile fueron influyentes en aquella época.

De ascendencia puertorriqueña, su vida artística comenzó a los 8 años de edad, cuando enamoró al jurado de un programa televisivo con la interpretación de una canción en español y una gracia sin par.

La mayor popularidad le llegó a Irene Cara con la película “Fama”, de 1980. Ahí fue Coco Hernández, cantó el tema principal y otros temas de la banda sonora.

Tanto la canción “Fame” como “Out Here on My Own” estuvieron nominadas al Óscar por mejor canción original, ganando el premio por la canción hómonima.

En 1978, participó en la secuela de la exitosa serie de televisión “Raíces”.

Irene Cara participó también de la banda sonora de la película “Flashdance”.

El tema principal, “Flashdance… What a Feeling”, le ganó otro Óscar en 1983 a la mejor canción original así como el Grammy Award a la Mejor interpretación vocal femenina pop en 1984.

En los 80 lanzó tres producciones discográficas: Anyone Can See, en 1982; What A Feeling, en 1983; y Carasmatic, en 1987.

Irene Cara siguió entre la actuación y la música, en películas como “DC Cab” y “City Heat”; en programas de televisión, en teatro en vivo y musicales.

Contrajo matrimonio en 1986 con Conrad Palmisano, doble de escenas de riesgo de Hollywood, y se divorciaron en 1991.

Sus últimos trabajos fueron como cantante de su propia banda, Hot Caramel.