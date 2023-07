Todas las producciones han quedado paralizadas después de que el Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA) anunciara esta semana que se unen a la huelga indefinida iniciada por el Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA) con el propósito de conseguir mejores condiciones laborales. Entre los objetivos que buscan se ubica el ser protegidos ante el avance de la inteligencia artificial (IA)

El principal negociador del sindicato SAG-AFTRA con los grandes estudios de la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP por sus siglas en inglés), Duncan Crabtree-Ireland, reveló que las productoras están ‘amenazando’ con reemplazar a los actores con la IA. Principalmente, los empleadores habían pedido que se pueda “escanear los rostros de los artistas de fondo” y pagarles un día de trabajo.A partir de ello, poseerían el uso indiscriminado de su imagen “por el resto de la eternidad, en cualquier proyecto que quieran, sin consentimiento y sin compensación”. ¿Quieres saber qué tiene que ver esto con “Black Mirror”? A continuación, te damos todos los detalles.

Inteligencia artificial en el episodio de “Black Mirror”Aunque las declaraciones de Crabtree-Ireland parecieran inverosímiles, la verdad es que esta drástica situación ya la hemos visto en el primer episodio “Joan Is Awful” de la sexta temporada de la serie “Black Mirror” de Netflix, el cual es protagonizado por Salma Hayek (“Frida”).“Una mujer descubre que una plataforma de streaming ha convertido su vida –y sus secretos- en una serie dramática protagonizada por la famosa estrella de Hollywood Salma Hayek”, cita la sinopsis oficial de dicho capítulo.

Frente a lo que significa que la inteligencia artificial reemplace a los actores en la vida real, la presidenta del SAG-AFTRA, Fran Drescher, ha resaltado que la IA representa una amenaza para los profesionales de este sector del entretenimiento. “Todos los actores y artistas merecen un lenguaje contractual que los proteja de la explotación de su identidad y talento sin consentimiento ni retribución”, precisó.“Si no nos mantenemos firmes en este momento, todos tendremos problemas, todos estaremos en peligro de ser reemplazados por máquinas”, sentenció Drescher.

Sin embargo, esta preocupación no se encuentra solo en Hollywood. El sindicato británico de actores Equity, a través de su representante Liam Budd, manifestó que la intervención de la IA para reemplazar actores no es muy lejana porque desde ya la tecnología se está utilizando en “audiolibros automatizados, trabajos de voz en off sintetizados, avatares digitales para videos corporativos o también el papel de los ‘deepfakes’ que se usan en películas”.¿Qué dijo Fran Drescher sobre la huelga de actores?Este viernes 14 de julio, inició oficialmente la huelga de actores, quienes se unen a los guionistas en su lucha por mejores condiciones laborales en Hollywood. En la mañana, Fran Drescher –presidenta del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA)- destacó que están siendo víctimas de una entidad “muy codiciosa”.“Estoy sorprendida por la forma en que las personas con las que hemos estado en el negocio nos están tratando. No puedo creerlo, francamente: lo lejos que estamos en tantas cosas. Cómo alegan pobreza, que están perdiendo dinero a diestro y siniestro cuando entregan cientos de millones de dólares a sus directores ejecutivos. Es asqueroso. Me avergüenzo de ellos”, dijo.

Además, refirió que habían aceptado postergar un mes el inicio de la huelga para llegar a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (que incluye a Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony, Warner Bros., Discovery y otras empresas). Sin embargo, se han sentido engañados.“Se quedaron a puertas cerradas, cancelaron nuestras reuniones, perdiendo el tiempo. Probablemente todo fue para tener más espacio para promocionar sus películas del verano, porque no salió nada que fuera significativo”, enfatizó.La huelga de actores de Hollywood por primera vez en 43 años ha sido todo un ‘terremoto’ dentro de la industria del entretenimiento. Según la propia presidenta del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA), esta drástica situación es el resultado del cambio del negocio causado por “el streaming, lo digital y la inteligencia artificial”.

FUENTE: El Comercio Perú